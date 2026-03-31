Şubat'ta Dış Ticaret Açığı Yüzde 15,9 Arttı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artış göstererek 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi.

TÜİK, şubat ayına ilişkin "Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, şubat ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın şubat ayında yüzde 72,7 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2026'nın aynı ayında yüzde 70,0'a geriledi.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan, 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi.

Ocak-şubat döneminde ihracat azaldı, ithalat arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolara düştü. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar oldu. Bu dönemdeki dış ticaret açığına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

"Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,8 artarak 15 milyar 306 milyon dolardan, 17 milyar 415 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde yüzde 73,2 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,4'e geriledi."

Enerji ve altın hariç verilerde hareketlilik

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç tutulduğunda, dış ticaret hacminin yüzde 8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar olduğu görüldü. Enerji ve altın hariç ihracat, şubat ayında yüzde 4,4 artışla 19 milyar 935 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 12,8 artarak 22 milyar 928 milyon dolara çıktı. Bu grupta dış ticaret açığı 2 milyar 993 milyon dolar olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,9 olarak gerçekleşti.

İmalat sanayi ihracatın lokomotifi oldu

Şubat ayı ihracat verileri ekonomik faaliyetlere göre incelendiğinde, imalat sanayinin baskın rolü devam etti. Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 olurken, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı ise yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

İthalat tarafında ise geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre "ara malları" ilk sırada yer aldı. Şubat ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 72,2 olurken, bu sektörü yüzde 13,8 ile tüketim malları ve yüzde 13,4 ile sermaye malları takip etti.

Almanya ihracatta, Çin ithalatta ilk sırada yer aldı

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya alırken, yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar oldu. Almanya'yı sırasıyla; 1 milyar 246 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 112 milyon dolar ile İtalya, 928 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

İthalatta ise Çin liderliğini sürdürdü. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 125 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Rusya Federasyonu 2 milyar 497 milyon dolar ile ikinci, Almanya 2 milyar 211 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı.

Yüksek teknoloji payı yüzde 3,2 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verilerinde, yüksek teknolojili ürünlerin payı sınırlı kaldı. Şubat ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 olarak açıklandı. İthalat tarafında ise imalat sanayi ürünleri içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı yüzde 11,2 oldu.

İhracat Ocak-Şubat döneminde 37 milyar 992 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 19 milyar 360 milyon dolar, ithalat ise yüzde 6,8 artarak 28 milyar 593 milyon dolar oldu. Özel ticaret sisteminde dış ticaret açığı şubat ayında yüzde 16,2 artışla 9 milyar 233 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,7'ye geriledi.

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 56 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,4 artarak 15 milyar 576 milyon dolardan, 18 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde yüzde 71,0 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 67,7'ye geriledi.