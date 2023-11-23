Baykar\'dan hard disk çalarken yakalanan stajyer, sorguda öttü

Ürettiği SİHA ve İHA'larla Türkiye'nin gururu olan Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Baykar'ın İstanbul Hadımköy fabrikasında casusluk yaparken suçüstü yakalanan stajyer mühendis Ahmet Anıl Ç., çıkarıldığı mahkemece tarafından tutuklandı. Terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanan şüphelinin daha önce Baykar tesislerinden 4 adet hard disk çaldığını itiraf ettiği öğrenildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Selçuk Bayraktar'ın Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Baykar Teknoloji'nin Hadımköy tesislerinde, geliştirilen cihazların özelliklerinin olduğu bilgisayardan bilgileri hard diske aktarmaya çalışan stajyer mühendis Ahmet Anıl Ç., güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.

4 ADET HARD DİSK ÇALMIŞ

Polise teslim edilen Ahmet Anıl Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne götürülen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Terörle mücadele ekipleri tarafından sorgulanan şüpheli, Baykar tesislerinden daha önce 4 adet hard disk çaldığını itiraf etti.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN KAYDI ÇIKTI

Şüphelinin söz konusu hard diskleri ne yapacağını araştıran ekipler, yaptıkları araştırmada ailesinin herhangi bir terör kaydı bulunmadığını ancak şüphelinin hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

İÇİNDE NE OLDUĞUNU BİLMİYORMUŞ

2017 yılında bir kafeden dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin söz konusu hard diskleri de satmak üzere çaldığını itiraf ettiği, disklerin içinde herhangi bir bilgi ya da belge olup olmadığından haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.