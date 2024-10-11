Sui, Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar Dolar TVL'yi Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Sui, Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar Dolar TVL'yi Aştı

Sui, Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar Dolar TVL\'yi Aştı

Sui blokzinciri, 3. çeyrekte 1 milyar dolarlık kilitli değerle büyümesini sürdürdü.

11.10.2024 12:27
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Üçüncü çeyreğin sona ermesiyle blokzinciri projelerinin karnesi de belli oldu. 1 Ekim itibarıyla toplam kilitli değer (TVL) bakımından 1 milyar dolar büyüklüğü aşan Katman-1 blokzinciri Sui, üçüncü çeyrekte büyümesini sürdürdüğünü duyurdu.

30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyreğin ardından blokzinciri ve Web3 projelerinin karnesi de belli olmaya başladı. Merkeziyetsiz bilgi işlem için benzersiz performansa sahip, ölçeklenebilir ve güvenli bir altyapı katmanıyla insanı deneyimin merkezine koymayı amaçlayan Katman-1 blokzinciri projesi Sui, üçüncü çeyrekte attığı adımlarla hızlı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor. Meta'nın Web3 girişimlerine liderlik eden ekip tarafından oluşturulan ve Sui Vakfı tarafından işletilen Katman-1 blokzinciri Sui'nin yerel token'ı Sui, üçüncü çeyreğe hakim olan altcoin piyasasındaki genel düşüşe rağmen piyasa değerini ilk 20 kripto para birimi arasına taşıdı. Fiyat artışının yanı sıra, DefiLlama verileri, Sui ağındaki toplam kilitli değerin (TVL) hızlı bir artışla 1 Ekim itibarıyla 1 milyar doları aştığını gösterdi.

PAZARLAMAYA HIZ VERDİ, EKOSİSTEMİ GENİŞLETTİ

Dünyanın en büyük ikinci stabilcoin ihraççısı Circle ile iş birliğine giderek USDC stabilcoin'ini yerel ağına taşıyan Sui, bu ve buna benzer gelişmeyi küresel blokzinciri etkinlikleri arasında öne çıkan Kore Blockchain Haftası (KBW) ve TOKEN2049 gibi etkinliklerde duyurdu. Üçüncü çeyreği agresif pazarlama stratejileriyle geçiren Sui, kripto sektöründeki hızlı ekosistem genişlemesini tüm dünyaya duyururken, pazarda kalıcı olduğunu da vurguladı. Üçüncü çeyrek boyunca merkeziyetsiz finans (DeFi) ve Web3 oyunları alanlarında başarılarına ve stratejik işbirliklerine yenilerini ekleyen Katman-1 blokzinciri projesi, 2024'ün en çok ilgi gören kripto temalarından biri olan memecoin'lerde de önemli ilerleme kaydetti.

BÜYÜMEYE 'MEMECOİN' DESTEĞİ

Move diliyle geliştirilen ve hız, ölçeklenebilirlik, esneklik gibi özelliklerindeki rekabet avantajlarını da Move sayesinde kazanan Sui, 2024'ün ilk 9 ayında kripto ekosisteminin en hızlı benimsediği blokzinciri projelerinden biri oldu. Sui ekosistemi, yakın zamanda birkaç memecoin projesinin lansmanına da ev sahipliği yaptı. FUD, HIPPO (SuDeng) ve BLUB gibi memecoin'lerle kripto topluluğu içinde heyecan yaratan Sui'de piyasaya sürülen FUD, Aralık 2023'te başlatılan Sui NFT topluluğuna airdrop edildi ve hızla ekosistemin topluluk coin'i haline geldi. PEPE isimli bir başka popüler memecoin'den esinlenen BLUB ve HIPPO, Sui'nin memecoin'ler için de ideal bir Katman-1 blokzinciri ağı olduğunu ortaya koydu ve ağın genişlemesine katkıda bulundu.

MEMECOİN'LERLE GENİŞLEMEYİ SÜRDÜRECEK

Memecoin genişlemesi kapsamında, Tayland'daki Khao Kheow Hayvanat Bahçesi'ndeki bir su aygırından esinlenilerek oluşturulan HIPPO'nun ekosistemin hızla popülerlik kazanan bir memecoin olmasını onurlandırmak için hayvanat bahçesiyle resmi ortaklık duyuran Sui, Khao Kheow Hayvanat Bahçesi'nin son sel felaketinde gördüğü hasarı hafifletmek için yaklaşık 150 bin dolar bağışlandığını açıkladı. Bu haber HIPPO fiyatının yüzde 30 artmasını sağladı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Coin, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sui, Üçüncü Çeyrekte 1 Milyar Dolar TVL'yi Aştı - Son Dakika

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