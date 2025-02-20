Süleyman Kalbur'a onursal başkanlık verildi - Son Dakika
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Ekonomi

Süleyman Kalbur'a onursal başkanlık verildi

Süleyman Kalbur\'a onursal başkanlık verildi

Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yapılan genel kurulunda kooperatifte 30 yıldır yönetim kurulu üyeliği yapan Süleyman Kalbur'un 'Artık gençlere yol açmak gerek' diyerek yeni dönemde yönetimde yer almak istemediğini belirtmesi üzerine Kooperatif Başkanı Fatih...

20.02.2025 15:01  Güncelleme: 15:03
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Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin yapılan genel kurulunda kooperatifte 30 yıldır yönetim kurulu üyeliği yapan Süleyman Kalbur'un 'Artık gençlere yol açmak gerek' diyerek yeni dönemde yönetimde yer almak istemediğini belirtmesi üzerine Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere ve Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile kendisinin Onursal Başkan olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı. Alaşehir Tatlıcı Kenan düğün salonunda yapılan kongreye 1500 üye katıldı. Divan Başkanlığını Manisa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Çınar'ın yaptığı kongrede şehitler ve eski başkan Gündüz Karaoğlan için saygı duruşu yapıldı, istiklal marşı okundu. Kongreye Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Muammer İbişoğlu, Manisa Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifleri Birliği Başkanı Recep Çınar başta olmak üzere sivil toplum örgütleri ve üyeler katıldı.

Sıfır takiple Türkiye'de ilk sıralarda

Kongrede 2023-24 bilançoları ibra edildi. Kongrede bir konuşma yapan Kooperatif Başkanı Fatih Çataldere, "2004 kayıtlı üyemizin bulunduğu kooperatifimizde bugün 1500 üyemiz kongremize katılarak bizleri onurlandırdılar. Biz Manisa'daki Esnaf Kefalet Kooperatifleri olarak 2024 yılına sıfır takiple kapatmış bir kooperatifiz. Sıfır takip konusunda Manisa'da 23 kooperatif arasında birinci ve Türkiye genelinde de ilk sıralardayız. Ben bu işe başlarken elimi taşın altına koyarak başladım. 'Yapar mı, yapamaz mı' diyenleri utandırdım. Elini taşın altına koymak her babayiğidin harcı değil. 2021 yılında göreve geldim. Biz bu gün 2 bin 100 tane ortağa sıfır takiple 700 milyon para kıllandırabiliyorsak, benim esnaflarım ahlakıdır, borcuna sadıktır, borçlarını gününde öder. Bu büyük bir başarıdır." dedi.

"Bizde şatafata yer yok"

"Biz de şatafata yer yok" diyerek konuşmasına devam eden Çataldere, "Eski binamızı yeniledik, bu konuda Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu ve ekibi bizlere büyük destek verdi. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Binamızda şatafata, görgüsüzlüğe, lükse hiç yer vermedik. Açılış da yapmayacağız. Çünkü biz her zaman esnafımızın yanında olduk. İyi ve kötü gününde hep yanında olduk. O bina bizim değil, o bina hepimizin. Ben sizin paralarınızı çarçur etmem, israf etmem, şatafata harcama yapmam. Sizlerin emeklerini en iyi nasıl koruyabiliriz, sizlere en iyi nasıl yardımcı olup, destek verebiliriz onun peşindeyiz. Ankara'da şu konuşuluyor. Eğer Türkiye'de örnek bir kooperatif gösterilecekse, bu Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi olmalıdır deniliyor. Bundan daha güzel gurur duyulacak bir konu olabilir mi. Bu da siz ahlaklı ve dürüst ortaklarımız sayesindedir." diye konuştu.

"Süleyman Kalbur Onursal Başkanımızdır"

Yaklaşık 30 yıldır kooperatifte yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Süleyman Kalbur, "Yaşım yerine erdi. Artık gençlerin önünü açmak istiyorum" diyerek yeni görevinden affını istedi. Süleyman Kalbur'a hizmetlerinden dolayı plaket takdim edildi. Başkan Fatih Çataldere, "Bizlere işimizi öğreten, sıkıştığımız konularda bizlere yol gösteren, imdadımıza yetişen Süleyman abimizi, biz yönetim kurulu olarak bizim onursal başkanımız olarak görevine devam etmesini istiyoruz. Yönetim kurulu olarak böyle konuştuk. Süleyman abimizi sizlerin huzurunda onursal başkanımız olarak görevine devam etmesini istiyoruz ve ondan söz almak istiyoruz." dedi. Süleyman Kalbur da kendisi için büyük bir onur olan Onursal Başkanlık görevini kabul ettiğini açıkladı.

Kooperatife 2023-2024 yıllarında 162 yeni üyenin kaydının yapıldığı, aynı dönemlerde 67 üyenin çeşitli nedenlerle üyelikten ayrıldığı açıklandı. Kongreye katılan üyelere birer adet bıçak seti hediye edilirken, katılımcılara da kongrede pilav ikramı yapıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Süleyman Kalbur'a onursal başkanlık verildi - Son Dakika

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