Sultaniye Üzümleri İç Piyasada

Manisa'nın Sarıgöl Ovası'nda yetişen dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzümlerinin yurt içi yolculuğu başladı.

Sarıgöl'de erkenci üzüm hasadının ardından, kırsal alanlarda olgunlaşan altın sarısı Sultaniye üzümleri iç piyasaya gönderilmeye başlandı. Üzümler, yurdun çeşitli noktalarındaki pazarlarda yerini almaya başladı.

Sarıgöl ilçesinin Çimentepe, Özpınar, Çavuşlar ve Yeniköy gibi kırsal mahallelerinde sabahın erken saatlerinde hasat edilen Sultaniye üzümleri, kamyonlarla başta Eskişehir olmak üzere farklı illere sevk ediliyor.

Çimentepe Mahalle Muhtarı Kubilay Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Kırsal bölgelerde yetişen Sultaniye üzümlerimiz olgunlaştı. Özellikle Eskişehir'e haftada iki-üç kamyon üzüm gönderilmeye başlandı. Yaş Sultaniye üzümleri bağcılardan kalitesine göre 35 ile 50 TL arasında alıcı buluyor. 2025 yılı mahsulümüz kırsal alanlarda iç piyasa için kesilmeye başlandı. İhracatlık üzümler ise açıklanan takvime göre hasat edilecek ve yıl sonuna kadar ihracat devam edecek. Tüm üreticilerimiz için bereketli bir yıl diliyorum." dedi. - MANİSA