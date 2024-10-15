Sumakçı Dede'nin Mirası: Aşılama ile Verim Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Sumakçı Dede'nin Mirası: Aşılama ile Verim Arttı

Saimbeyli'deki Hazım Ak, meyve vermeyen erkek sumağı aşıladı ve mirasını ailesi ekonomiye kazandırıyor.

15.10.2024 22:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Sumakçı Dede" ilçesinde ilke imza attığı sumakları miras bıraktı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20 yıl önce "Sumakçı Dede" ismi verilen bir kişinin bir ilke imza atarak meyve vermeyen erkek sumağı aşıladığı öğrenildi

ADANA - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 20 yıl önce "Sumakçı Dede" ismi verilen bir kişinin bir ilke imza atarak meyve vermeyen erkek sumağı aşıladığı öğrenildi.

Saimbeyli ilçesinde "Sumakçı Dede" olarak bilinen Hazım Ak'ın 20 yıl önce dağlarda kendinden yetişen ve Adana'da salataların vazgeçilmezi olan sumak bitkisinin meyve vermeyen erkek sumaklarını aşıladığı belirlendi. Ak'ın yaptığı aşılama ile sumağın verim vermesini sağlayıp, üretime kazandırdığı Türkiye'de ve dünyada ilke imza attığı akademik çalışmalarla belgelendi. Ak'ın bıraktığı sumaklar oğlu ve eşi tarafından bakımları yapılarak ekonomiye kazandırılıyor.

Saimbeyli'de yıllarca erkek sumağa aşı yapan babasıyla dalga geçildiğini belirten, Naci Ak annesi ile birlikte Hazım Ak'ın sumaklarına gözü gibi bakarak hasatlarını gerçekleştirdi.

Eşinin en büyük hayalinin yetiştirdiği sumakların ilçede ekonomiye kazandırılarak köylünün geliri olması ve herkesin aşı yaparken dalga geçtiğini aktaran Hazım Ak'ın eşi İmame AK, "Bizim bağın her tarafı erkek sumaktı. 'Bu sumağa bir aşı yapacağım' dedi. Denedi tuttu ve bir sevinç ile o gün gelmişti. O günden sonra her erkek sumağa aşı yaptı. Aşı yaptığı sene sumak verdi. Bütün köylüleri sumak yapın diye uyardı. 'Gelecek bu sumakta' dedi. Köylüler hep dalga geçti 'kafayı yemiş bu Hazım' derlerdi. Bu günü görse çok sevinirdi" diye konuştu.

Oğlu Naci Ak, ise baba mirasına sahip çıktığını belirterek, "Biz 50 yıl kiraz ürettik. Kiraz raf ömrü azdı ama bahçemizin her yanı yabani sumaktı. Babam bunlara 20 yıl önce aşı yapacağını söyledi. Aşı yaptığımız yıl meyve verdi. Dünyada ve Türkiye'de sumağa ilk aşı yapan babammış. Babam geçen Aralık ayında trafik kazasında hayatını kaybetti. Sumak raf ömrü uzun antioksidan özelliği ile sağlığa faydası ile dikkat çekiyor. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden ve Çukurova Üniversitesinden gelip plaket verdiler. Babamı burada eğitimci Ahmet Kaytancı hocam sosyal medyada çekip atması ile tüm bu gelişmeler yaşandı aslında. Babamla yıllarca dalga geçtiler. 5 yıl sonra herkes bu gelişmeler sonrası aşı almaya gelmeye başladılar. Değeri anlaşıldı. Binlerce fidan tohum isteyen var. Babam farkında olmadan ilçenin geleceğini değiştirdi. Şuan babam 50 dönüm alanda sumak yetiştiriyor. Aşı sonrası salkımlar kiloluk oluyor. Hiç verim vermeyen sumaklardan kiloluk sumak verimi alıyoruz. Türkiye'nin her yerinden arıyorlar. İnanmayanlarda var bahçeyi gelip görüyorlar. Bizler için büyük bir gurur. Şuan kilosu 500 TL'den satılıyor" dedi.

Sumağı ilk kez sosyal medyada yayınlayan Ahmet Kaytancı ise, "Hazım abinin aşıladığı sumaklar artık meyve veriyor. Hazım abi '50 santim sumak veriyor' demesine ilk ben de inanmadım ve ziyaret ettim o sumakları çektim. Sosyal medyadan paylaştım. Birçok akademisyen araştırmaya geldi ve dünyada ve Türkiye'de ilke imza attığı ortaya çıktı. İtalya'dan bile arayan oldu. Tamamen doğal aşı ile bu milli ürünü üretime kazandırmış olduk" diye konuştu.

Bölgede Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden gelen ve bahçelerde akademik çalışma yapan Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, "Ülkemizde sumak aşısını ilk kez yapıldığını tespit ettik ve akademik çalışmalarına ekledik" dedi.

Kaynak: İHA

Saimbeyli, Ekonomi, Miras, Adana, Yaşam, Tarım, Doğa, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sumakçı Dede'nin Mirası: Aşılama ile Verim Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi Dikkat çeken sözler: Devlet Bey normalleşmeye karar verdi
22:31 Ankara’da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek Ankara'da kritik ziyaret: Barzani yarın Erdoğan ile görüşecek
22:16 Rojin cinayete mi kurban gitti Yeni detaylar ortaya çıktı Rojin cinayete mi kurban gitti? Yeni detaylar ortaya çıktı
22:04 Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu’ndan acı haber Survivor Yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'ndan acı haber
20:57 Netanyahu’ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron ’Nasıl kurulduğunu unutma’ dedi Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi
10:01 İngiltere’de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti İngiltere'de hastane sedyesi üzerinde 10 saat muayene için bekletilen kadın, hayatını kaybetti
09:52 Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan’ı, Erhan Ufuk’un son halini görenler inanamadı Kurtlar Vadisinin Güllü Erhan'ı, Erhan Ufuk'un son halini görenler inanamadı
09:44 Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurdu
09:39 ABD’de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı ABD'de bir adamın ücretsiz aldığı derin dondurucudan 19 yıldır kayıp olan genç kıza ait ceset parçaları çıktı
09:38 İzlanda’ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz’i salladı İzlanda'ya gol atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'i salladı
09:31 Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak Vergi yüzsüzleri bugün kamuoyu ile paylaşılacak
09:28 Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı Amerikalı şarkıcı Olivia Rodrigo, şarkı söylediği sırada sahnede ilginç bir kaza yaşadı
09:25 Sefo’dan Dilan Polat’a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle Sefo'dan Dilan Polat'a kafa karıştıran cevap: Kaçak göçek dinle
09:18 Altın yatırımcısı FED’in faiz kararı öncesi yön arayışında Altın yatırımcısı FED'in faiz kararı öncesi yön arayışında
09:13 Hatay’da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı Hatay'da öldü sanılan kadın gasilhanede canlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2024 00:28:01. #1.12#
SON DAKİKA: Sumakçı Dede'nin Mirası: Aşılama ile Verim Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.