Sümer Holding'in 3 ildeki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek

Sümer Holding'in 3 ildeki 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sümer Holding'in Ankara, Denizli ve Nevşehir'de bulunan 7 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirilecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi; ihaleler kapalı zarfla teklif ve pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.
Sümer Holding'e ait üç ildeki 7 taşınmazın satış yöntemiyle özelleştirilmesi kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin duyuru, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sümer Holding'e ait Ankara, Denizli ve Nevşehir'deki 7 taşınmaz, satış yöntemiyle özelleştirilecek.
İhale için son teklif verme tarihi 16 Aralık olarak belirlendi.
İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, ardından pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?