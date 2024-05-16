SunExpress, İzmir'den 7 yeni dış hat rota başlatacak - Son Dakika
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Ekonomi

SunExpress, İzmir'den 7 yeni dış hat rota başlatacak

SunExpress, İzmir\'den 7 yeni dış hat rota başlatacak

SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, İzmir'den 7 dış hat rotasına başlayacaklarını belirterek, İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceklerini söyledi. Kownatzki, İzmir'e 2006 yılında geldiklerini ve halen sadece bu kentte binden fazla çalışanlarının olduğunu belirtti. Şirketin müşteri grupları arasında turistik amaçlı gelenlerin ve akraba veya arkadaş ziyareti için gelenlerin önemli bir payı olduğunu ifade eden Kownatzki, Türkiye'nin turizmdeki pazar büyümesini izlediklerini ve 2023 yılında 15 milyon yolcu hedeflerine katkıda bulunacaklarını dile getirdi. SunExpress, İzmir'den 46 yere haftada 271 dış hat uçuşu gerçekleştiriyor.

16.05.2024 14:07
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SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, İzmir'den 7 dış hat rotasına başlayacaklarını belirterek, "İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kownatzki, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında, bu yaz kentten Madrid, Prag, Priştine, Roma, Saraybosna, Tiran ve Varşova hatlarını eklediklerini belirtti.

İzmir'i dünyaya, dünyayı İzmir'e bağlamaya devam ettiklerini kaydeden Kownatzki, şöyle konuştu:

"Bu yaz İzmir için sunduğumuz 7 yeni rota ile İzmir'de şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir, sadece yaz aylarında değil, her mevsimde farklı seyahat deneyimleri sunan bir şehir. Türkiye'nin turizm elçisi olarak, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretlerin İzmir'in zengin tarihini, kültürel mirasını ve eşsiz doğasını keşfetmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İzmir'i tanıtmaya ve hem İzmir hem de Türkiye turizmine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

İzmir'e 2006 yılında geldiklerini anımsatan Kownatzki, halen sadece bu kentte binden fazla çalışanlarının olduğunun altını çizdi.

Şirket olarak 3 müşteri grubunun bulunduğunu aktaran Kownatzki, "Birincisi turistik amaçlı gelen müşterilerimiz, ikincisi akraba veya arkadaş ziyareti için gelenler son olarak da iç hat uçuşlarını kullananlar. Bunların payı da şirketimiz için ilk iki başlık yüzde 90 civarında geri kalan yüzde 10 ise iç uçuşlardan geliyor. Pandemi döneminde özellikle turistik amaçlı gelen müşterilerimizde doğal olarak azalma oldu. Biz bunu iç hat ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla dengelemiş olduk. Çünkü sadece Almanya'da 4 milyon Türk yaşıyor." diye konuştu.

"Türkiye, Batı Avrupa açısından birinci destinasyon"

Kownatzki, 2023 yılının kendileri için gayet iyi geçtiğini bu dönemde 12,6 milyon yolcu taşıdıklarını vurguladı.

Bu yıl için 15 milyon yolcu hedeflerinin olduğunu aktaran Kownatzki, "Türkiye'nin turizmdeki pazar büyümesini izliyoruz. Yeni dönemde 60 milyon turist hedefi var. Bizim de 15 milyon hedefimizle katkıda bulunacağız. Türkiye cazibe merkezi olarak büyük talep görüyor. Deniz turizminin yanı sıra gastronomi, tarihi mekanları var. Türkiye, Batı Avrupa açısından birinci destinasyon." şeklinde konuştu.

İzmir'den 46 yere haftada 271 dış hat uçuşu gerçekleştiren SunExpress, yurt içinde de Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Trabzon ve Van'a sefer düzenliyor.

2023'te dış hatlarda 4 milyon 100 bin yolcu ağırlayan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bu hatlarda 2 milyon 300 bin yolcu SunExpress ile uçtu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi SunExpress, İzmir'den 7 yeni dış hat rota başlatacak - Son Dakika

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