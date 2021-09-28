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SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar - Son Dakika

SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar

28.09.2021 09:44
SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar, System.String[]

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021/2022 kış sezonunda uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ediyor.

Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2021/2022 kış sezonunda uçuş ağını yeni destinasyonlarla genişletmeye devam ediyor.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, bu kış Saarbrücken ve Nürnberg uçuşlarına devam ederken, Almanya hattındaki en yeni rotası Bremen'e uçuşlarına yeni kış sezonunda da devam edilecek.

Kış programı kapsamında Antalya'dan Paris, Brüksel, Kopenhag, Budapeşte, Varşova ve Katoviçe gibi Avrupa'nın pek çok gözde destinasyonuna uçuş sunan SunExpress, Antalya'dan Amsterdam'a yazın olduğu gibi kış sezonu boyunca da haftada iki kez uçmaya devam ediyor. Sun Express, ayrıca yılbaşı sezonunda Londra ve Manchester uçuşlarını da sürdürecek.

Bu yaz başlayan Hatay ve Malatya seferleri de dahil olmak üzere yeni kış sezonunda Antalya'dan iç hatlarda toplamda 11 noktaya uçuş sunan SunExpress, 14 Ocak 2022 itibarıyla Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 kez, yeni iç hat noktası Mardin seferlerine başlıyor.

İzmir'e yeni destinasyonlarla kapasite ve frekans artışı

SunExpress, bu kış dış hatlarda Almanya, Avusturya ve İsviçre güzergahındaki pek çok noktada uçuş sayısını arttırırken, Amsterdam, Brüksel, Paris de dahil olmak üzere İzmir'den toplamda 17 Avrupa şehrine direkt uçuş düzenliyor. İzmir-Avrupa hattına Almanya'nın Bremen şehrini de ekleyen SunExpress, Dortmund uçuşlarına yeni sezonda da devam ediyor.

Kış programı kapsamında İzmir'den iç hatlarda toplamda 14 noktaya uçuş sunan SunExpress, 14 Ocak 2022 itibarıyla Pazartesi, Perşembe ve Cumartesi günleri olmak üzere yeni iç hat noktası Mardin'e haftada üç kez sefer düzenliyor.

Anadolu şehirleri ile Avrupa arasında 30'dan fazla rota

Anadolu ile Avrupa kentleri arasında en fazla uçuş sunan SunExpress, kış sezonunda Almanya rotasında Düsseldorf seferlerini arttırıyor. Bu kış, Düsseldorf ile Kayseri arasındaki uçuşları haftada 3'e ve Trabzon uçuşlarını ise haftada 2'ye çıkarıyor. Zonguldak-Düsseldorf seferleri ise haftada 2 kez olarak düzenlenmeye devam ediyor.

SunExpress, yeni kış programı kapsamında Kayseri ile Münih ve Gaziantep ile Berlin arasında direkt tarifeli seferlerine başlayacak.

SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar
SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar
SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar
SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar

Türk Hava Yolları, Lufthansa, Almanya, İzmir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SunExpress'ten kış sezonunda yeni rotalar - Son Dakika
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