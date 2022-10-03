SUNİ TOHUMLAMA İLE HAYVANSAL VERİMDE MAKSİMUM ARTIŞ HEDEFİ

Suni tohumlama ile hayvansal verimde maksimum artış hedefi

TARIM ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, hayvanların gen özelliklerinden faydalanarak damızlık değer tespitinin yapıldığı 'Genomik Seleksiyon' çalışmalarını sürdürüyor. Bu teknoloji ile DNA dizilerinin kullanımıyla yürütülen çalışmalardan elde edilen gen haritaları çıkarılarak gen bilgileri kullanılıp, verim özellikleri yönünden damızlık değer tespiti tahmininde bulunulabiliyor. 'Genomik Seleksiyon' ile Türkiye'de uygun damızlık materyal temini, yerli imkanlarla karşılanabilecek; damızlık, sperma ve embriyo kullanımında dışa bağımlılık azaltılacak. Proje ile yüksek verimli hayvanlardan elde edilen spermalar ile suni tohumlama yapılarak hayvansal üretimde maksimum artışın sağlanması hedefleniyor.

'Genomik Seleksiyon' ile Türkiye'de uygun damızlık materyal temini yerli imkanlarla karşılanabilecek, damızlık ve genetik materyal (sperma, embriyo) kullanımında dışa bağımlılık azaltılacak. Genomik teknolojilerin hayvan ıslahında uygulamaya aktarılması ile ulusal ölçekte Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu yüksek kalitede damızlık hayvan üretimi ve rekabetçi hayvansal üretiminin önü açılacak. 2016 yılında başlanan 'Genomik Seleksiyon' çalışmaları ile siyah alaca (Holstein) ırkında referans popülasyon oluşturulma süreci tamamlandı. Simental ırkındaki çalışmalar ise devam ediyor. Genomik damızlık değer tespiti yapılan siyah-alaca ve simental ırkı boğalardan elde edilen spermaların suni tohumlama uygulamalarında kullanılması ile yüksek verimli ırkların temini ile hayvansal üretimde maksimum artış hedefleniyor.

GEN HARİTALARI ÇIKARILIYOR

Hayvanlarda ekonomik verim özelliklerinin çok sayıda gen tarafından belirlenmesi, yüksek verim açısından yetiştiricilerin önünde önemli engel olarak duruyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü 'Genomik Seleksiyon' çalışmaları ise bu engeli ortadan kaldırarak sorun olmaktan çıkarıyor. 'Genomik Seleksiyon' ile büyükbaşlar üzerinde birçok gen bölgesi tarafından kontrol edilen ve verim özelliklerini belirleyen genler tespit ediliyor. Bu teknoloji sayesinde, DNA dizilerinin kullanımı ile yürütülen çalışmalardan elde edilen gen haritaları çıkarılıyor. Gen haritaları sayesinde gen bilgileri kullanılarak, verim özellikleri yönünden damızlık değer tespiti tahmininde bulunulabiliyor. Bu damızlık değer tespiti sayesinde boğaların daha buzağı iken DNA'ları inceleniyor ve ileride istenilen verimi sağlayacak uygun boğa olup olmayacaklarına karar verilebiliyor. Yetiştiriciler daha küçük yaşta sığırlarının damızlık olarak kullanılıp kullanılamayacağını bu teknoloji sayesinde test yaptırarak öğrenebiliyor.

BAKAN KİRİŞCİ: TEKNOLOJİ İLE TARIMI EN ÜST SEVİYEDE BULUŞTURMAK İSİYORUZ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de teknoloji alanında dünyada her gün baş döndürücü gelişmelerin yaşandığını belirterek, Türkiye'nin bunu ıskalamamasının önemine işaret etti. Ülkelerin gelişmişliğinin, geçmişte büyük oranda çelik ya da enerji üretimiyle ölçülürken, bugün bu değerlendirmenin tamamen bilgiye ve bilgi teknolojilerine sahip olma kriterlerine göre yapıldığına dikkat çeken Bakan Kirişci, bu nedenle vizyonel politikalar geliştirdiklerini kaydetti. Kirişci, teknolojik gelişmelerin daha nitelikli üretime imkan sağladığının altını çizerek, "Teknoloji önemli ama tarım da önemli. En güzeli teknoloji ile tarımı en üst düzeyde buluşturmak ve her türlü hassasiyeti sergilemek. Biz de bakanlık olarak çevreyi gözeten, kaliteyi artıran ve verimi en üst noktalara taşıyan teknolojileri kullanıyoruz? dedi.

Bakanlık olarak bilimin bütün imkanlarından yararlandıklarını vurgulayan Kirişci, "Özelikle son yıllarda yapılan gelişmeler göz önünde bulundurularak, bu yenilikçi projelerimiz bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimde de başarıyla uygulanmaktadır" açıklamasında bulundu. (DHA)