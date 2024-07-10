Superior Seedless Üzüm Çeşidinin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Superior Seedless Üzüm Çeşidinin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Superior Seedless Üzüm Çeşidinin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, Superior Seedless üzüm çeşidinde hasadın ve ihracatın 11 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı. Superior Seedless üzüm çeşidinin erkencilik özelliği sayesinde ihracatta avantaj sağlandığı belirtilirken, bu durumun Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücünü artırdığı ifade edildi. Ayrıca, üzümün düşük şeker oranı ve mayhoş tadı nedeniyle şeker hastaları tarafından tercih edildiği vurgulandı.

10.07.2024 15:35
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Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk Superior Seedless üzüm çeşidinde hasadın ve ihracatın 11 Temmuz tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı.

Superior Seedless üzüm çeşidinde hasadın başlamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Önemli bir ihraç ve döviz potansiyeline sahip olan Superior Seedless üzüm çeşidinin hasat ve ihraç tarihleri her yıl Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri'nin katılımlarıyla kurulan bir komisyon tarafından belirlenmektedir. Hasattan sonra olgunlaşmaya devam etmeyen meyve türlerinden olan üzümün erken veya geç hasat edilmesi ihracatta sorunlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle Manisa ve ülkemiz ihracatında stratejik bir ürün olan üzümün hasat ve olgunluk kriterlerini sağlaması büyük önem arz etmektedir. Bu kriterlerin oluşup oluşmadığını tespit amacıyla komisyon üyeleri tarafından Manisa'nın Salihli, Alaşehir, Sarıgöl ilçelerinde bulunan bağlar gezilerek bölgeyi temsil eden 10 adet bağdan numune alınmıştır. Alınan numuneler Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarı'nda analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, 10.07.2024 tarihinde Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ege Dış Ticaret ve Gümrük Bölge Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, İzmir İl Zirai Karantina Müdürlüğü ve Ege İhracatçı Birlikleri'nin temsilcilerinin katıldığı toplantıda değerlendirilerek Superior Seedless çeşidi için hasat ve ihraç tarihleri belirlenmiştir. Buna göre; Superior Seedless üzüm çeşidinin 11 Temmuz 2024 tarihinde kesimine, 11 Temmuz 2024 tarihinde ihracatına karar verilmiştir. Superior Seedless erkencilik özelliği sayesinde ihracatta önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu erkencilik sayesinde Rusya'da ve Avrupa'da pazar payımız daha da artmıştır. Özellikle Sultaniye üzüm çeşidinin hasat döneminin gecikmesiyle Superior seedless üzüm çeşidiyle Rusya ve Avrupa pazarında rekabet gücümüz artmaktadır. Superior seedles cinsi üzümden Rusya ve diğer bölümü ise diğer Avrupa ülkelerine olmak üzere yılda yaklaşık 5 bin tonluk ihracat yapılmaktadır." dedi.

Öztürk açıklamasını şöyle tamamladı: "Superior Seedless ülke ekonomisine sağladığı ekonomik avantajın yanı sıra üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı bir tarım ürünü olarak da ön plana çıkmaktadır. Özellikle şeker hastaları tarafından gönül rahatlığıyla tüketilen ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşididir. Ülkemize, milletimize, çiftçimize, ihracatçımıza hayırlı bereketli ve kazançlı olmasını diliyorum." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Superior Seedless Üzüm Çeşidinin Hasat ve İhracat Tarihleri Belirlendi - Son Dakika

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