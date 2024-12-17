Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları Artıyor

Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları Artıyor

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunduğunu ve ülkelerine dönerken de bu becerilerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca istihdamda artış yaşandığını ve genç işsizliğin azaldığını vurguladı.

17.12.2024 17:58  Güncelleme: 18:02
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CUMHURBAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin Türkiye ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirterek, "Bir kısmı iş erbabıydı meslek biliyordu onlar çalıştılar. Hatta Türkiye'de yeni girişimlerin yatırımların olmasına aracılık ettiler. Hatta bunlar Arap kökenli veya Arapçayı etkin bir şekilde kullanıyor olmaya bağlı olarak Arap ülkeleriyle Orta Doğu ile etkin ticari ilişkilere girdiler. Dolayısıyla bu insanlar buradaki becerilerini kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürecekler. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'deki üretici firmaların desteğiyle bunu yapıyor olacaklar" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın (BATIKAF) ikinci gününde öğrenciler, hazırlanan etkinlikler ve panellere katıldı. Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Suriyelilerin ülkelerine dönmeye başlamasının istihdama etkilerine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atay, Suriyeli geçici sığınmacıların ekonomiye ciddi katkılar sağladığını söyleyerek, "Suriye'de yaşayan vatandaşlar ülkelerinde yaşanan olağanüstü durumdan dolayı gelmek zorunda kaldılar. Türkiye her zaman olduğu gibi onlara kapılarını açtı. Ekonominin doğal bir akışı var ve bu akış içerisinde Suriye'de bulunan, özellikle eğitimden yararlanan ve şu an üniversitelerde okuyan veya Türkiye'deki üniversitelerden mezun olmuş gençler, ülkelerini imar etmek için yarın oralara geri dönecekler. Kimi doktorluk yapacak, kimi öğretmenlik yapacak, kimi kamu idaresinde görev alacak, kimi girişimci olarak devam edecek. Onlar açısından çok büyük bir kazanım olacaktır. Çünkü burada bulundular, Türkiye'de doğdular, burada büyüdüler, yaş aldılar ama bu esnada eğitim de aldılar. Yeni bir Suriye'nin inşası açısından bu çocukların burada geçirdikleri zaman çok çok değerli olacak. Bunu zaten dünya da çok iyi görüyor. Ülkemizde kamu otoritesi de bunun çok farkında. Ekonomiye katkıları konusuna gelince Anadolu'da çok güzel bir söz vardır; 'Misafir rızkıyla gelir' denir; Suriyeliler geldiler, evet misafir oldular ülkemize ama bu esnada gerçekten ekonomiye ciddi katkılar sağladılar" dedi.

'DÜNYANIN ZENGİN ÜLKELERİ ARASINA GİRİYORUZ'

Atay, Türkiye'de istihdamda artış yaşandığını belirterek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz dünyada enflasyon, beraberinde yatırımların azalmasını faizlerin artışına bağlı olarak doğal olarak yeni istihdamın yapılmamasına ve hatta mevcutların da azaltılmasını getirir ama bizim ülkemizde böyle olmadı. Biliyorsunuz istihdamda bir düşüş olmadığı gibi artış oldu. 20-24 yaş grubunda genç işsizliğin biz şu anda Akdeniz'in en iyi ülkesi durumuna geldik ve istihdam devam ediyor. Enflasyonla mücadelemiz de çok kararlı bir şekilde devam ediyor ama istihdam da devam ediyor. Bu çok önemli bir örnektir. Kişi başı gayrisafi milli hasılamız artıyor. Dünyanın zengin ülkeleri arasına giriyoruz ve biz bunları hep enflasyonist bir ortamda yapabiliyoruz. Hem ekonomi büyüyor hem ihracat hem istihdam artıyor. Bu olağanüstü bir durum bunun birçok faktörü var. Bunlardan bir tanesi Suriyeli vatandaşların hepsi gelip burada dışarıdan destekle yaşamak zorunda kalmadılar. Bir kısmı iş erbabıydı meslek biliyordu onlar çalıştılar. Hatta Türkiye'de yeni girişimlerin yatırımların olmasına aracılık ettiler. Hatta bunlar Arap kökenli veya Arapçayı etkin bir şekilde kullanıyor olmaya bağlı olarak Arap ülkeleriyle Orta Doğu ile etkin ticari ilişkilere girdiler. Dolayısıyla bu insanlar buradaki becerilerini kendi ülkelerine döndüklerinde de sürdürecekler. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'deki üretici firmaların desteğiyle bunu yapıyor olacaklar. Yani misafir gerçekten rızkıyla geldi diyebiliriz. Bu ciddi bir kazanım olacak. Nasıl geldiklerinde ekonomiye zarar vermediler ise gittiklerinde de vermeyeceklerini biz hesap ediyoruz. Çünkü buradan gittikleri yerde yeniden imar edilen bir ülkeye katkı verecekler. Aynı zamanda tabii ki burada iş birliği yaptıkları ürünlerini pazarladıkları firmalarımızla, şirketlerimizde hayatlarına devam edecekler. Bu gidiş aniden herkesin birden ülkeyi terk ettiği bir gidiş değil, kademeli olarak aşamalı olarak olacaktır."

Haber-Kamera: Mutlu YUCA/BOLU,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Suriyelilerin Türkiye Ekonomisine Katkıları Artıyor - Son Dakika

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