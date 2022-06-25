Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı - Son Dakika
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Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı

25.06.2022 22:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens'in karşılıklı ziyaretleri sonrası Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler de normalleşmeye başladı. Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırma kararı aldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme giriliyor. 2018 yılında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından gerilen ikili ilişkiler düzelmeye başladı.

TÜRK ÜRÜNLERİNDEKİ AMBARGO KALKTI

Suudi Arabistan'da 2018'den beri uygulanan Türk ürünleri üzerindeki ambargolar kaldırdı. Kararla birlikte artık Türk ürünleri Arabistan pazarlarına girebilecek.

SEYAHAT YASAĞI DA KALDIRILMIŞTI

Normalleşmeye başlayan ilişkilerle birlikte iki ülke arasındaki seyahat yasağı da kaldırılmıştı. Prens Selman'ın Ankara ziyareti öncesinde Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat yasağının kaldırılmasını kararlaştırılmıştı.

VELİAHT PRENS ANKARA'YI ZİYARET ETMİŞTİ

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve ülkenin fiili yöneticisi konumundaki Muhammed bin Selman, 22 Haziran'da resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelmişti. Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanmış ve yapılan görüşmeler sonrası ortak bildiri yayımlanmıştı.

ERDOĞAN, ARABİSTAN'A GİTMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu. Erdoğan, 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

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Suudi Arabistan, Prens Selman, Ankara, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Suudi Arabistan, seyahat yasağından sonra Türk ürünlerine uyguladığı ambargoyu da kaldırdı - Son Dakika


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