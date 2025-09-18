SYS Grup DSEI 2025'te Global Tercih - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

SYS Grup DSEI 2025'te Global Tercih

SYS Grup DSEI 2025\'te Global Tercih
18.09.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Yurt Savunma, DSEI 2025'te uluslararası alanda dikkat çekti ve Türk savunma sanayini temsil etti.

Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde Türkiye'yi uluslararası pazarlarda başarıyla temsil eden Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından Birleşik Krallık'taki DSEI 2025'te global platform üreticilerinin tercihi oldu.

SYS Grup ve bağlı şirketleri, ileri teknolojiye dayalı çözümleriyle bu alandaki uluslararası başarılarına yeni halkalar ekliyor. Hafif ve orta sınıf silah sistemlerinde Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan SYS Grup, bu başarısını uluslararası alanda da tescilliyor. Güncel güvenlik ihtiyaçlarına cevap veren gelişmiş teknolojilere imza atan SYS Grup şirketleri, bu sayede tercih edildiği ülke ve kullanıcıların sayısını artırıyor.

Hali hazırda 70'ten fazla ülkede ürünleri kullanılan SYS Grup, iddiasını dünyanın önde gelen savunma sanayi fuarlarında ortaya koyuyor. Bu iddianın bir yansıması olarak SYS Grup, son olarak yeteneklerini Birleşik Krallık'ta 9-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en önemli savunma sanayi buluşmalarından DSEI 2025'te vitrine çıkardı. 60'a yakın ülkeden 1700'ün üzerinde firmanın katıldığı fuarda, şirketlerinin çözümleri dikkatleri üzerine çekti.

CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS şirketlerinin Türkiye'de envantere giren ve ihracat başarılarına imza atan gelişmiş ürünleri, Türk ve yabancı platform üreticilerinin ortak tercihi oldu. Global platform üreticileri ürünlerini tanıtırken SYS Grup şirketlerinin silah ve kule sistemlerini tercih etti.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasındaki ihtiyaçları karşılamak için güvenilir bir çözüm ortağı olduğunu vurgulayan SYS Grup, şirketlerinden aldığı güçle yeni iş birlikleri ve ihracat fırsatları için önemli adımlar attı.

Grup bünyesindeki Birleşik Krallık merkezli AEI Systems, dünyada 30x113mm top üretebilen yalnızca 3 üreticiden biri olarak bu rekabetteki iddiasını gösterdi. AEI Systems ve UNIROBOTICS iş birliğiyle geliştirilen 30x113mm düşük geri tepmeli orta kalibre top ve bu topun uzaktan kumandalı atış kontrol sistemi, dünyada büyük talep görüyor. Birleşik Krallık'ta da 4x4 kara araçlara ve Boxer zırhlı muharebe aracına entegre edilmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

SYS Grup, CANiK ile hafif silah pazarında uluslararası pazarlardaki üstün başarısını orta kalibreye taşırken, ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak yeni sorumluluklar almayı hedefliyor. UNIROBOTICS ise uzaktan komutalı silah sistemleriyle grubun ürettiği ağır makineli tüfek ve orta kalibre topların etkinliğini üst seviyeye çıkarıyor. Bu ürünlerin farklı platformlara kolay ve hızlı şekilde entegre edilmesini sağlayacak çözümlere imza atıyor.

"Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı güçlendireceğiz"

SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral da savunma sanayisinin global anlamdaki en önemli vitrinlerinden olan DSEI 2025'te gördükleri ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fuarda güncel güvenlik ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan en yeni ve gelişmiş çözümlerin ortaya konulduğuna dikkati çeken Aral, "Böyle bakıldığında savunma sanayisindeki teknoloji geliştirme yarışının en somut yansımalarının görüldüğü DSEI'da karşılaştığımız bu ilgi, son dönemde yaptığımız stratejik yatırımların ve ortaya çıkardığımız ürünlerin ne kadar yerinde olduğu bir kez gösterdi. Birleşik Krallık kuvvetleri 30x113mm silahın Boxer araçlarına entegre edileceğini duyurduğu dönemde, söz konusu silaha sahip olan 3 firmadan biri olmak, yaptığımız hamlelerin doğruluğunu teyit eder bir durum ortaya koydu. Ayrıca bu fuarda daha önce ürünlerimizi tercih eden kullanıcılarımız bunlara yenilerini eklemek konusundaki isteklerini ortaya koydular. Bunun yanında Ukrayna'ya sınırı bulunan SAFE bütçesinden pay alacak yeni kullanıcılarla da önümüzdeki dönemde neler yapabileceğimizi konuştuk ve somut iş birliklerine kapı araladık. DSEI'daki bu kazanımlar global pazarlardaki büyümemizi destekleyecek. Bu sayede Türk savunma sanayiini yurt dışında en iyi şekilde temsil etme iddiamızı da güçlendireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Teknoloji, Politika, İhracat, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SYS Grup DSEI 2025'te Global Tercih - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu
Korkutucu şekilde yayılıyor Yetkililer ’bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin’ diyerek uyardı Korkutucu şekilde yayılıyor! Yetkililer 'bu hayvanlarla kesinlikle temas etmeyin' diyerek uyardı

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:01:33. #7.11#
SON DAKİKA: SYS Grup DSEI 2025'te Global Tercih - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.