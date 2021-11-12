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TAB Başkanı Şahin: "Türkiye'de sahte bal algısı var" - Son Dakika

TAB Başkanı Şahin: "Türkiye'de sahte bal algısı var"

12.11.2021 12:01
TAB Başkanı Şahin:

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, çam balı birim ve teneke maliyetleri ile piyasada oluşan sahte bal algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, çam balı birim ve teneke maliyetleri ile piyasada oluşan sahte bal algısının ortadan kaldırılmasına yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı TAGEM'den aldıkları projenin önümüzdeki 2-3 ay içinde tamamlanacağını açıklayan TAB Başkanı Şahin, arıcılıkta doğru arı ürünlerinin piyasa arz edilmesi konusunda ciddi çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çam balı teneke maliyetleri arttı

Her yıl bal maliyet çalışması yürüttüklerini belirten Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Ziya Şahin, "Türkiye Arıcılar Birliği her yıl maliyet çalışması yapar. Bu yılki maliyet çalışmamız 23 liradan başladı. Şu anda çam balının olmayışı nedeniyle bizim bir kilogram balın maliyeti arıcılarımıza 28 lira 75 kuruş. Yani bir teneke balın arıcılarımıza maliyeti 800-850 lira. Bu rakamlar karşısında arıcılarımızın bu balı en azından bin liradan vermeleri gerekiyor. Zaten çam balının bu bölgede alım ve satımı bin lira ve bin 100 lira. Muğla'da olmadı ama Aydın'da İzmir'de çok az da olsa oldu. Türkiye'de 8 milyon arının ancak 1,5-2 milyonu çam balı üretebilecek kapasitesi oldu 2021 yılında. Bunun marketlerdeki fiyatı üreticiden 35 lira alındığını düşündüğümüz zaman bile 60-70 lira arasında seyretmesi gerekiyor" dedi.

"Doğru arı ürünlerinin piyasaya arzı konusunda ciddi çalışmalarımız var"

2019 yılından bu yana Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan aldıkları ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünden Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün yürütücülüğünde yürütülen bir projenin artık sonuna gelindiğini belirten Şahin, "Doğru bal mıdır, yanlış bal mıdır? Türkiye'de bunu konuşmayalım demeye hakkımız yok. Konuşmak zorunayız. Türkiye'de bir sahte bal algısı, merdiven altı bal algısı var. Türkiye Arıcılar Birliği olarak biz 2019 yılından bu yana Tarım Orman Bakanlığımız TAGEM Genel Müdürlüğümüzden aldığımız proje çerçevesinde buradan kendilerine teşekkür ediyorum ve bize güvenerek proje veriyorlar. Proje üretiyoruz. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Öztürk'ün yürütücülüğünde sahte bal dediğimiz bir şekerleme beslemeler, iki enzimlerle beslemeler, üç NBŞ (Nişasta Bazlı Şekerleme) ile beslemeler konusunda çalışıyoruz. Artık sona doğru geldik. Ümit ediyorum hem hocamı, hem de Bakanlığım, ilgili Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü bu konuda ciddi bir analizleme yöntemi üzerinde çalışılıyor. Bakanlık da bu analizleme yöntemlerini yerleştirdi. Ben bu konuda ümitliyim ve 2-3 ay içerisinde bu yöntemler bu tebliğde yer alacaktır diye bekliyorum. Yer alması da gerekiyor. Artık biz Türk insanını, çocuklarımızı, geleceğimizi karartmamız için artık doğru ballarla doğru arı ürünleri ile tüketmemiz gerekiyor. Bizim görev alanımız arıcılıktır. Biz arıcılıkta doğru arı ürünlerinin piyasa arz edilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Hiçbir eksiklik de bırakmıyoruz burada" dedi. - MUĞLA

TAB Başkanı Şahin: Türkiye'de sahte bal algısı var
TAB Başkanı Şahin: Türkiye'de sahte bal algısı var
TAB Başkanı Şahin: Türkiye'de sahte bal algısı var
TAB Başkanı Şahin: Türkiye'de sahte bal algısı var
TAB Başkanı Şahin: Türkiye'de sahte bal algısı var

Ziya Şahin, Türkiye, Muğla, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TAB Başkanı Şahin: 'Türkiye'de sahte bal algısı var' - Son Dakika Ekonomi


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