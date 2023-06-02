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TABA-AmCham Kamu İlişkileri Direktörlüğüne Avukat Meltem Banko getirildi

TABA-AmCham Kamu İlişkileri Direktörlüğüne Avukat Meltem Banko getirildi

02.06.2023 14:44

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticari faaliyetlerin gelişmesine uzun yıllardır katkı sağlayan Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevine, tanınmış hukukçulardan Avukat Meltem Banko getirildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vizyonu ile 1987 yılında kurulan ve Bakanlar Kurulu kararı ile Kamu Yararına Dernek statüsü verilen kısa adı TABA-AmCham olan Türk Amerikan İş Adamları Derneği'nde önemli bir görevlendirme yapıldı. Ankara'daki diplomatik misyonlar, devlet kurumları, düzenleyici otoriteler, ticaret ve sanayi odaları nezdinde tüm ilişkileri koordine etmek üzere TABA-AmCham Kamu İlişkileri Direktörlüğü görevine tanınmış hukukçulardan Avukat Meltem Banko getirildi.

İLETİŞİM KANALI OLMAYI HEDEFLİYOR

Türkiye'de üstlendiği önemli davaların avukatı olarak tanınan Banko, TABA-AmCham ile yetkili otoriteler ve reel sektör arasında iletişim kanalı olmayı hedefliyor. TABA-AmCham'ın ülkenin ticari alandaki kurumsallığını en öteye taşımak için ittirici bir kuvvet olduğunu belirten Banko, derneğin bu alanda son derece verimli bir şekilde çalışma yürüttüğünü kaydetti.

TABA-AMCHAM BAŞKANI SANLI'DAN TEBRİK

TABA-AmCham Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı da yaptığı açıklamada Avukat Meltem Banko'yu tebrik etti. Sanlı, "Avukat Meltem Banko böyle önemli bir görevde tecrübesi ve çalışma azmi düşünüldüğünde muvaffak olacağına dair inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

İHRACAT VE YATIRIMLARDA ÖNEMLİ ROL SAHİBİ

Türk Amerikan İş Adamları Derneği uzun yıllar boyunca Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin yatırımlarının karşılıklı olarak gelişmesini sağlamış, aynı zamanda Türkiye sınırları haricinde 1990 yılından itibaren SSCB'nin dağılma döneminde Türkiye ile komşu ülkelerin yanı sıra Türki Cumhuriyetlerde deABD'li yatırımcıların pazara girişine öncülük etmiş 1991 yılında da AmCham vasfını alarak köklü tarihi boyunca ticaretin ve yatırımların gelişimine katkıda bulunduğu gibi Select USA Summit kapsamında birçok Türk yatırımcının ABD'ye girişine olanak sağlamıştır.

Merkezi İstanbul'da yer alan TABA-AmCham'ın Ankara, İzmir ve Çukurova'da şubeleri ile Gaziantep ve Tekirdağ'ın yanı sıra ABD'de ise New Jersey, Atlanda, Florida (Miami), Texas da (Austin ve Huston) temsilcilikleri bulunuyor. TABA-AmCham ülkemizin ABD'ye yönelik artan ihracat ve yatırımlarında önemli rol sahibi olarak biliniyor.

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