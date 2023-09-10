Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor - Son Dakika

Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor

Son Güncelleme: 10.09.2023 11:01

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 13 Eylül Çarşamba gününden itibaren motorine 1.5 TL, benzine ise 1 TL'lik zam gelmesi beklenirken, gelecek zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 39,5 TL, benzinin litresi ise 37,87 TL'den satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE 1,5 TL, BENZİNE 1 TL ZAM GELİYOR

13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN ANKARA'DA 40 TL'DEN SATILACAK

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 39,5 TL'den benzinin litresi ise 37,87 TL'den satılacak. Zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da ise 40 TL'den, benzinin litresi ise 38,44 TL'den satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor - Son Dakika
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