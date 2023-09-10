Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
13 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam gelmesi bekleniyor.
Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 39,5 TL'den benzinin litresi ise 37,87 TL'den satılacak. Zamla birlikte motorinin litresi Ankara'da ise 40 TL'den, benzinin litresi ise 38,44 TL'den satılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Tabeladaki rakam keyif kaçıracak! 13 Eylül Çarşamba günü motorine 1,5 TL, benzine ise 1 TL zam geliyor - Son Dakika