Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yüzde 75'i tamamlandı

Tamamlandığında Türkiye'nin dördüncü büyük havalimanı olacak, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere büyük katkı sağlaması beklenen Çukurova Bölgesel Havalimanının bu yılın son çeyreğinde açılması hedefleniyor.

Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yaptığı yazılı açıklamada, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiğini ve yüzde 75'inin tamamlandığını söyledi. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın, Türkiye'nin 2023 vizyonuna yakışan, Mersin ve Adana başta olmak üzere Akdeniz Bölgesi ve Türkiye için stratejik öneme sahip dev bir proje olduğunu ifade eden Kozuva, "Çukurova Bölgesi, yaklaşık 2 milyar dolarlık ticaret hacmine sahiptir. Gerek insan kaynağı, gerek hammadde konusunda çok zengin bir bölgemizdir. Havalimanımız tamamlandığında demiryolu ve denizyolu bağlantılarıyla birlikte bölgede ticaret, turizm ve istihdam kapasitesi iki üç kat artacaktır. İhracat rakamlarında yaşanacak bu artış, inşallah hem istihdam hem refah olarak yine bölgeye, bölge insanına geri dönecektir" dedi.

"Çalışmalar gece gündüz sürüyor"

Bölgede ticaret ve turizmin gelişmesi için ihtiyaç duyulan en önemli şeyin havalimanı, demiryolu ve liman bağlantısı olduğunu dile getiren Kozuva, "Çukurova Bölgesel Havalimanı projesinde bu üç ana ulaşım da mevcuttur. Bunun için sevinçle ve gururla ifade ediyoruz ki, Çukurova Bölgesel Havalimanı, bölgemizin ve dolaylı olarak ülkemizin turizmine, ticaretine, ekonomisine hız ve güç katacaktır. Havalimanının tamamlanmasına yaklaşık 3-4 aylık bir zaman dilimi kalmıştır. Grup olarak, inşallah Cumhurbaşkanımızın kurumumuza ve bizlere olan güvenini boşa çıkarmayacağız. En kısa zamanda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımları ile ülkemize ve milletimize armağan edeceğiz. Çalışmalarımızı bu inanç ve kararlılıkla gece gündüz 7 gün 24 saat esasına dayalı sürdürmekteyiz" diye konuştu.

"Türkiye'nin 4. büyük hava limanı olacak"

Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının genel olarak 8 milyon metrekare bir alan üzerine kurulduğu bilgisini veren Kozuva, tamamlandığında Türkiye'nin 4. büyüğü olacak havalimanında 60 metre genişliğinde, 3 bin 500 metre uzunluğunda ana pistin olacağını, beraberinde 45 metre genişliğinde ve yine 3 bin 500 metre uzunluğunda bir de yedek pistin yer alacağını söyledi. Özel uçak, kargo uçağı ve yolcu uçağı kategorisinde yaklaşık 50 uçağa hizmet verebilecek apronların bulunacağını kaydeden Kozuva, "Apronlarda bu uçaklara gerekli servislerin yapılabileceği, buradan kargo yüklerini aldıktan sonra oyalanmadan kalkıp uçabilecekleri bir meydan olacak. Havalimanı hem yolcu hem kargo taşımacılığına açık olacak. Kargo olarak da her türlü uçak inebilecek. Türkiye'nin kargoda ikinci büyük 'HUB'ı ve Orta Doğu'ya açılan kapısı olacak. Havalimanında yaşanacak kargo trafiğinin söz konusu ticaret hacmini iki katına çıkaracağı öngörülmekte. Terminal binası son derece ferah ve yaşam alanlarına sahip olacak. Uçuş kontrol binası, VIP terminal binası, genel havacılık terminal binası, itfaiye binası, kapalı ve açık otoparklar bulunacak. Bütün bu hizmetler için irili ufaklı toplam 26 bina inşa edilecek. Altyapısının yüzde 99'u, üstyapının yüzde 75'i tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanı hizmete açıldığında çevre illere ve çevre illerden havalimanına hem karayolu hem demiryolu ile son derece rahat ve çabuk ulaşım sağlanacak" ifadelerini kullandı.

"Hedef 2022'nin son çeyreğinde hizmete sunmak"

Yaklaşık 12 milyon yolcuya hizmet verecek şekilde planlan ve bölge ekonomisine ticaretine ve turizmine güç katacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatında elektrik, mekanik ekipleriyle birlikte toplam bin 500 kişinin istihdam edildiğini söyleyen Kozuva, şöyle devam etti:

"Havalimanı hizmete açıldığında bölge ve ülke genelinde doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişi istihdam edilecek. Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomik ticari ve turizm açısından büyük katkı sağlayacak olan Çukurova Bölgesel Havalimanının, bu yılın son çeyreğinde tamamlanıp hizmete açılması hedefleniyor."

İnşaata ait bilgiler

Çukurova Bölgesel Havalimanı yapımında şu an itibarıyla itfaiye binasının kaba inşaatı bitti, boya imalatlarına gelindi. Garaj binası ve otopark binası tamamlandı. Isı güç merkezimizin kaba ve ince imalatları tamamlandı. VIP binasının çelik imalatları tamamlandı, kaplama imalatlarına geçildi. Terminal binasının ana gövde kısmı büyük oranda tamamlandı. Çelik çatı kaplaması ile aşağıda duvar ve ince imalatlar devam ediyor. Kule inşaatında zemin iyileştirme süreci başarıyla tamamlandı ve zemin üstüne çıkıldı. Yaklaşık 2-2,5 aylık bir sürede kule binası gözle görülür hale gelecek. Havalimanı kendine yetecek elektrik enerjisini kendisi üretecek. Aynı zamanda çevreci bir yaklaşımla havalimanında kullanılan atık sular, arıtılarak peyzaj ve sulama alanlarında tekrar kullanılacak. - MERSİN