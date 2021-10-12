Tarihte bu kadarı görülmedi! Amasya'da ağaçtan toplanan elmalar bir türlü bitmiyor

Elmalarıyla dünyaya nam salmış Amasya'da tarihin en bol dönemlerinden biri yaşanıyor. 2 bin yıldır yetiştirilen elmada geçen sene alınan 9 bin ton rekolte bu sene daha şimdiden 12 bin tona ulaştı. Çitfçiler, ağaçtakileri elmaları toplamaya yetişemediklerini söylüyor.

RENGARENK ELMALAR

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli Amasya misket elması ortasından yatay kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor. Bu tür, sulu ve damaklarda iz bırakan aromasıyla da fark oluşturuyor. İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı. Diğer elma türleriyle birlikte toplamda 35 bin tondan fazla elma üretiminin beklendiği kentte erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor. Yere düşenlerin bile çürümeden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.

"ANADAN DOĞMA ÜRETİCİYİM, BÖYLESİNİ GÖRMEDİM"

Meyve diyarı Ziyaret beldesinde yaşayan 73 yaşındaki Bekir Damatoğlu, "Anadan doğma elma üreticisi sayılırım. Bu yılki kadar elma görmedim. Topluyoruz, topluyoruz. Bitmiyor. Cenab-ı Allah Hızır mı uğrattı ne? Bilmiyoruz. Birde fiyatlarımız iyi olsa" dedi.

DOYA DOYA TÜKETİN TAVSİYESİ

Üreticilerden Sevgi Kömürcü şifa kaynağı olduğunu vurguladığı elmalardan doya doya tüketilmesini tavsiye ederken Amasya - Samsun karayolunda manav tezgahı olan Aslan Çelebi de rengarenk elmaların kilosunun 3 lira ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi. Soğuk hava deposu işleten Emrah Çapkın ise buzhanelere konulan elmaların kışın ihtiyaca göre yurtiçinin yanı sıra yurtdışına da gönderildiğini ifade etti.