Tarım Gıda İhracatı 9,22 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım Gıda İhracatı 9,22 Milyar Dolar

01.06.2025 15:41
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Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı, ilk 4 ayda %0,53 artarak 9,22 milyar dolara ulaştı.

Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,53 artışla 9,22 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonunun (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dış Ticaret Verileri'ni temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocak-nisan döneminde Türkiye'nin tarım, gıda ve içecek ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,53 artışla 9,22 milyar dolara çıkarken, ithalat yüzde 24,1 yükselişle 8,15 milyar dolar oldu.

Sektör söz konusu dönemde 1,06 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, birim ihracat değeri ise yüzde 3,27 artışla ton başına 1289 dolar oldu.

Nisan ayı ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,03 artışla 2,11 milyar dolara yükseldi.

En çok ihracat ve ithalat gerçekleştiren sektörler

Ocak-nisan döneminde en fazla ihracat 1 milyar 83 milyon dolarla şeker ve şekerli mamuller sektöründe yapılırken, bunu 900 milyon dolarla sert kabuklu meyveler, 751 milyon dolarla yaş meyve, 725 milyon dolarla bitkisel yağ ve 584 milyon dolarla balıkçılık ve su ürünleri sektörü izledi.

İthalatta başı, yaklaşık 2 milyar dolarla hayvan yemi çekerken, bunu 1,5 milyar dolarla bitkisel yağ, 936 milyon dolarla kakao ve çikolata, 631 milyon dolarla canlı hayvan ticareti ve 372 milyon dolarla un sektörü takip etti.

En çok ihraç edilen ürünler

İlk 4 ayda en çok ihraç edilen ürün fındık içi oldu. Fındık içi ihracatı yüzde 10,83 artarak 516,2 milyon dolar oldu. Bunu 363,5 milyon dolarla ayçiçeği yağı rafine ihracatı, 293,9 milyon dolarla buğday unu izledi. Ayçiçeği yağı rafine ihracatı yüzde 26,65 artarken, buğday ununda dış satım yüzde 38,93 düştü.

En çok ithalatı yapılan ürünler ise 691,5 milyon dolarla soya fasulyesi, 616,4 milyon dolarla sığır, 591,8 milyon dolarla kakao oldu.

En yüksek ihracat Irak, Almanya ve ABD'ye yapıldı

Tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında zirvede 1 milyar 47 milyon dolarla Irak yer alırken, Irak'ı 675 milyon dolarla Almanya, 607,9 milyon dolarla ABD izledi. Irak'a ihracat yüzde 11,75 azalırken, Almanya'ya dış satım yüzde 4,22, ABD'ye de 11,83 arttı.

En çok ithalat yapılan ülke 1 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 830,5 milyon dolarla Brezilya, 718,4 milyon dolarla Ukrayna takip etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, İhracat, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım Gıda İhracatı 9,22 Milyar Dolar - Son Dakika

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