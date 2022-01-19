Tarım Kredi Kooperatif Market'in 719'uncu şubesi Şanlıurfa'da açıldı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğine (Tarım Kredi) bağlı Tarım Kredi Kooperatif Market'in 719'uncu şubesi Şanlıurfa'da hizmete girdi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Metin Esen, Uçaksavar Kavşağı'ndaki marketin açılışında, Türkiye'nin birçok ilinde kısa süre içinde bu marketlerin sayısının arttığını, Tarım Kredi Kooperatiflerinin üreticiyle tüketici arasında çok önemli bir köprü olduğunu söyledi.

Marketin, güvenilir ve makul alışverişin adresi olmasını temenni eden Esen, "Marketimizin Türkiye'de 719'uncu şubesini kentimizde açmış olduk. İlk şubesi açılan marketimiz, planlamaya göre kentimizde 5 şube daha açacak. Fiyat hareketliliğinin çok hızlı olduğu bugünlerde fiyatların kontrol edilmesine katkıda bulunacağına inandığımız bu marketlerin Şanlıurfa'da da açılmasını önemsiyoruz. Şanlıurfa'daki vatandaşlarımızın daha uygun fiyatlarla alışveriş yapacağı bir market hizmete girmiş oldu. Bu marketin özelliği, üreticinin ürettiği tarımsal ürünleri doğrudan çiftçinin lehine bir fiyatla alıp tüketiciye yansıyan kısmını da marketlerde görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Aytaç Ongun ile AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da marketin açılışından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından marketi gezen katılımcılar, ürünleri inceledi.