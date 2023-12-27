Tarım, Orman, Meralarda Madencilik Faaliyetleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde Madencilik Kümesi Derneği (EMKD) tarafından gerçekleştirilen 'Tarım, Orman, Meralarda Madencilik Faaliyetleri İstişare Toplantısı'nda madencilik sektörünün tarım alanları ve meralarda yaşadığı sıkıntılar, bunlarla ilgili yapılması gerekenler ve doğayı korumaya yönelik çözüm önerileri değerlendirildi.

Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği (EMKD) tarafından gerçekleştirilen 'Tarım, Orman, Meralarda Madencilik Faaliyetleri İstişare Toplantısı' Eskişehir Sanayi Odası (ESO) ev sahipliğinde, Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü, Küme Üyeleri, madencilik sektör temsilcileri ve muhtarların katılımıyla yapıldı.

Kendi kaynaklarımız önemli

Toplantının açılışında konuşan Eskişehir Madencilik Kümesi Derneği Başkanı Metin Çekiç, insanların gıdası tahıl, sanayinin hammaddesi de maden diyerek, "Tahıl olmadan tarım, maden olmadan da hayat düşünülemez. Pandemi, Ukrayna- Rusya savaşı, tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar, hammadde fiyatlarındaki artışlar da kendi hammadde kaynaklarımızın önemini bir kez daha gözler önüne serdi" yorumunda bulundu.

Türkiye'de ormanlık alanın yüzde 30 civarında olduğunu ve madencilik faaliyetleri de bu ormanlık alanların binde 2,9'da yapıldığını kaydeden Çekiç, "Bu alanın içerisinde tesisler, yollarımız dahildir. Gerçek çalışma alanı ise binde 1'dir. Eskişehir yereline geldiğimizde, şehrimizin yüzölçümü; 13 bin dokuz yüz altmış kilometrekare, orman alanımız dört bin 100 kilometrekare, tarım alanımız beş bin 800 kilometrekare, çayır, mera ise iki bin 900 metrekaredir. Şehrimizde yapılan madencilik faaliyetleri ise toplam yüzölçümümüzün sadece binde 5'i kadardır" dedi.

"Birlikte çözeceğiz"

Bazı çevrelerce yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığına değinen Çekiç, "Her yer maden ruhsatlarıyla kapatılmış, ormanları, çevreyi yok eden, madenciyi terörist gibi gösteren bir algıyla karşı karşıyayız. Ülkemiz ve insanımızın refahı ve kalkınması için karşılaştığımız yapısal sorunları çözmek, istişare etmek üzere böyle bir toplantı düzenledik. Madencilerimizin tarım, mera ve ormanlarda karşılaştığı sorunlar, bu sorunlarla direkt muhatap olduğumuz kurumlardan birisi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzdür. Ben şehrimizi bu anlamda diğer illere bakarak daha şanslı görüyorum. Sayın İl Müdürümüz, kurum yöneticilerimiz madencilerimizin sorunlarına yapıcı ve çözüm merkezli yaklaştıklarının da EMKD olarak şahidi olduk" diye konuştu.

"Her alanda iş birliği çok önemli ama tarım ve maden alanında daha önemli"

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş ise toplantıda yaptığı konuşmada, soruları da yanıtlayarak, "Ülkemiz ve şehrimiz geleceği için üstümüze düşenin en iyisi yapmak zorundayız. Tarım sektörümüzün geleceğini sağlamak, gelişmesine katkı da bulunmak zorundayız. Ancak madencilik sektörü de tarım sektörümüz kadar değerli ve çok önemli. Birlikte, iş birliği içinde ve toplumsal faydayı gözeterek çalışacağız" dedi.

Eskişehir'de meraların nasıl kullanıldığı, ot fiyatlarının nasıl belirlendiği, toprak koruma projelerinin neler olduğu konusunda katılımcılara teknik ve detaylı bilgi veren Gümüş, "Maden izin süreçleri ya da faaliyetleriniz öncesi mutlaka bizimle iletişime geçin. Bizler çalışacağınız coğrafyayı yakından tanımanın ve analiz yapma kabiliyetinin yanı sıra bölgenin sosyolojik yapısını da sizlere açıklayabilecek yetkilikteyiz. Her alanda iş birliği çok önemli ama tarım ve maden alanında daha önemli" dedi.

ESO Meclis Salonu'ndaki toplantıya, EMKD Başkanı Metin Çekiç, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, EMKD Üyeleri, Şube Müdürleri katıldı. - ESKİŞEHİR