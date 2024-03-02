Tarım ve Orman Bakanı: Anadolu, Yabani Bitki Türlerine Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: Anadolu, Yabani Bitki Türlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Tarım ve Orman Bakanı: Anadolu, Yabani Bitki Türlerine Ev Sahipliği Yapıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu topraklarının dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olduğunu ve birçok yabani bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirtti. Yumaklı, yaban hayatını korumak için çalıştıklarını ve yaban hayatı geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik açısından önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Yumaklı, yaban hayatı geliştirme sahalarıyla türlerin korunup geliştirilmesini sağladıklarını ifade etti. Ayrıca, nesli tehlike altındaki türlerin korunması için tür koruma eylem planları hazırladıklarını ve yaban hayvanı üretme istasyonları kurduklarını belirtti. Bakan Yumaklı, doğaya salınan yaban hayvanları ve su kuşu sayımlarıyla ilgili bilgiler de paylaştı.

02.03.2024 10:31  Güncelleme: 10:34
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olan Anadolu topraklarının çok sayıda yabani bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, "Biz de bu zenginliğimizi ve yaban hayatımızı korumak için canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) tarafından yürütülen yaban hayatı geliştirme faaliyetleri hakkında bilgi veren Yumaklı, tür koruma eylem planlarının yanı sıra yaban hayvanı üretim, doğaya yerleştirme ve izleme çalışmaları konularına da değindi.

Türkiye'nin Avrupa'dan orman, Asya'dan step ve Afrika'dan çöl türlerini bir arada barındırdığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Dünyadaki 8 ana gen merkezinden biri olan Anadolu toprakları çok sayıda yabani bitki türüne de ev sahipliği yapıyor. Önemli coğrafi konumu dolayısıyla ülkemiz kuş göç yolları konusunda da kilit pozisyona sahip. Bu da ülkemizin biyolojik çeşitlilik açısından önemini bir kat daha artırıyor. Biz de bu zenginliğimizi ve yaban hayatımızı korumak için canla başla çalışıyoruz. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları aralıksız yürütüyor."

Yaban hayatı geliştirme sahalarının DKMP Genel Müdürlüğünün en önemli faaliyet alanlarından biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Ülkemizde 154 memeli, 490 kuş, 140 sürüngen türünün yaşadığını biliyoruz. Ayrıca 19 bine yakın omurgasız hayvan ile 11 bine yakın bitki türünün de yaşadığını tespit ettik. Yaban hayatı geliştirme sahaları ile bu türlerin korunup geliştirilmesini sağlıyoruz. Bu bağlamda, ülkemizde 1 milyon 165 bin 447 hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası bulunuyor. Farklı türler için ilan edilen bu sahalarda yaban keçisi, Anadolu yaban koyunu, geyik, karaca, alageyik, kelaynak, kara akbaba ve ceylan gibi türlerimiz koruma altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Nesli tehlike altındaki türlerin korunup geleceğe taşınması için tür koruma eylem planlarının hazırlanmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Yumaklı, yaban hayvanlarını desteklemek amacıyla bazı türler için yaban hayvanı üretme istasyonları kurduklarını kaydetti.

Yumaklı, bu alanlarda kızıl geyik, alageyik, ceylan, Anadolu yaban koyunu, Hatay dağ ceylanı, kelaynak gibi türlerin üretimini yaptıklarının bilgisini vererek, halihazırda toplam 12 memeli yaban hayvanı, 9 kanatlı yaban hayvanı, 3 alabalık üretme istasyonunda bu çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

42 milyon alabalık, 1,4 milyon keklik ve sülün doğaya bırakıldı

Bakan Yumaklı, 2023 sonu itibarıyla bakanlığın üretme istasyonlarında 185 alageyik, 690 yaban koyunu, 142 kızıl geyik, 298 ceylan ve 301 de kelaynak bulunduğunu belirtti. Bu istasyonlarda üretilip doğaya salınan yaban hayvanları ile ilgili de bilgi veren Yumaklı, 2002-2023 yıllarında 4 bin 477 memeli yaban hayvanı üretildiğini, bunların 2 bin 41'inin doğaya bırakıldığını ifade etti.

Yumaklı, aynı çalışmalar kapsamında, 2002- 2023 yıllarında 42 milyon alabalık ile 1,4 milyon keklik ve sülünün doğal ortamlarına salındığını belirterek, "Yaban hayvanlarını izleme çalışmaları çerçevesinde yaban hayvanı türlerinin ve popülasyon büyüklüklerinin tespit edilmesi amacıyla 54 yaban hayatı geliştirme sahasında her yılın eylül-şubat ayları arasında envanter çalışmaları yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sulak alanların korunmasına yönelik de kış ortası su kuşu sayımları yaptıklarını anımsatan Yumaklı, 2023'te 145 alanda, 110 kuş türünden 2 milyon 66 bin 758 su kuşu sayıldığını aktardı.

3 binden fazla fotokapan ile izleniyor

Yumaklı, doğadaki büyük memeli hayvanların takibinin ise fotokapanlar ile yapıldığına işaret ederek DKMP Genel Müdürlüğünce ülke genelinde 3 binden fazla fotokapanla izleme yapıldığını bildirdi.

Çeşitli nedenlerle yaralanan yaban hayvanlarının DKMP Genel Müdürlüğüne ait Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezlerinde tedavi ve rehabilite edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığını hatırlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"2023'te çeşitli nedenlerle yaralanan 11 bin 284 yaban hayvanını tedavi edip tekrar doğal yaşam alanlarına bıraktık. İlki 2010 yılında tesis edilen Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi sayımızın artırılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Unutmayalım ki güzel ülkemizin yaban hayatının ve zengin biyoçeşitliliğinin korunması; havamızın, suyumuzun, toprağımızın korunması ve tarımsal üretimimizin devamı için büyük önem taşıyor. Tüm vatandaşlarımızdan biyoçeşitliliğimizin korunması ve geliştirilmesi yönünde gece gündüz demeden çalışan tüm görevlilerimize destek olmalarını rica ediyorum."

Kaynak: AA

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