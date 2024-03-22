Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Üreticilere Sertifikalı Tohum Dağıttı - Son Dakika
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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Üreticilere Sertifikalı Tohum Dağıttı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Şanlıurfa'da tahıl ambarı olarak adlandırılan bölgede üreticilere sertifikalı tohum dağıttı. Yumaklı, Türkiye'nin tohumla ilgili dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olduğunu belirtti ve Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 97'sinin bu topraklarda üretildiğini vurguladı. Ayrıca, Şanlıurfa'nın tohum üretiminde önemli bir pazar olduğunu ve Türkiye'de 3. sırada yer aldığını söyledi. Bakan Yumaklı, tohumculuk sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ve Türkiye'nin tohum ihracatının Dünya'nın 117 ülkesine yapıldığını da ifade etti.

22.03.2024 19:39
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı üreticilere sertifikalı tohum dağıttı

ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tahıl ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa'da üreticilere sertifikalı tohum dağıttı.

İl Tarım Müdürlüğündeki programda konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tohumla alakalı dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesi olduğunu belirtti. Şanlıurfa'nın da tohum üretiminde önemli bir pazara sahip olduğunu aktaran Bakan Yumaklı, Türkiye'de 3'üncü sırada olduğunu söyledi. Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretimin artırılması amacıyla bütün Türkiye'de aynı anda devam eden ve her ziyaret ettiğimiz ilde de sembolik de olsa bir törenle tarımsal arazilerin kullanılmasının etkinleştirilmesine ilişkin bu programı yapıyoruz. Elbette tohum her işin başı. Türkiye'nin de tohumculukta geldiği noktayı da bu vesileyle anlatıyoruz çünkü hep doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrularla aslında Türkiye'nin tohumda, tarımsal üretimin tüm alanları olduğu gibi tohumda da kendine yeterliliği ile ilgili konularda bir kavram kargaşası oluşturulmaya çalışılıyor. Tohumculuk sektörü stratejik bir sektördür. Gıda arz güvenline ilişkin en önemli hususlarda bir tanesidir. Türkiye de tohumla alakalı dünyadaki ilk 10 ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de yılda yaklaşık 1.3 milyon ton tohum üretilmektedir. Kullandığımız tohumların yüzde 97'si bu topraklarda üretilmektedir. Yani her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkede üretilmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ı sertifikalı tohumluk ki bu oranı artırmak üzerine çok ciddi çalışmalarımız var. Tohum firmalarımız ARGE çalışmaları neticesinde ihracatla alakalı çok ciddi bir aşamaya kaydetmişlerdir ve Dünya'nın 117 ülkesine tohum ihraç etmektedir. Türkiye'de kullanılan tohumların yüzde 40'ının TAGEM tescilli olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa da önemli tohum üretim merkezlerimizden bir tanesi. Türkiye'de üretilen tohumların yüzde 9'u da Şanlıurfa'da üretilmekte" dedi.

TAGEM üretiyor, TİGEM üretip Türkiye'ye dağıtıyor

TAGEM'in tohumları geliştirdiğini, TİGEM'in sahadaki uygulamasını yapıp, üretip, çoğaltıp bütün Türkiye'ye dağılımını sağladığını söyleyen Bakan Yumaklı, " Şanlıurfa tohum üretiminde Türkiye'de 3'üncü sıradadır. Şanlıurfa verimli topraklarıyla, çok kadim kültürüyle önemli ve söz sahibi bir konumda. 59 firma sözleşmeli üretimde tohum üretiyor. Yaklaşık 1 milyon dekar alanda bu tohum üretimi. 12 farklı türde sertifikalı tohum üretimi Urfa'da yapılıyor. Yaklaşık 2023 yılı içerisinde 2 bin 150 tonu yurt dışına Urfa'dan ihraç edilmiş durumda. TİGEM Ceylanpınar İşletmesi Türkiye için ve Urfa için son derece önemli. TAGEM geliştiriyor tohumları, TİGEM de bu tohumların sahadaki uygulamasını yapıp, üretip, çoğaltıp bütün Türkiye'ye dağılımını sağlıyor. TİGEM biliyorsunuz Ceylanpınar'daki bu tesislerinde Türkiye'nin de en büyük tohum hazırlama tesisinde halihazırda devreye almış durumda. Bizler bu tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesinde, 2024 yılı içerisinde mercimek üretimine ilişkin tohum dağıtacağız. Soya üretimine ilişkin soya tohumları dağıtacağız ve yağlık ayçiçeği, kışlık sebze üretimi, çeltik üretimiyle alakalı da yüzde 65 ile yüzde 75 arasında değişen oranlarda hibe uygulayarak Şanlıurfa'mızda bunların yaygınlaştıracağız inşallah. Bizim öngörümüz 102 bin dekar alanda tarımsal arazilerin kullanımının etkinleştirilmesi projesinde ekilmiş olacak inşallah" diye konuştu.

Konuşmanın ardından üreticilere sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA

Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Üreticilere Sertifikalı Tohum Dağıttı - Son Dakika

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