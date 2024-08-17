Tarım ve Orman Bakanı: İzmir'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı: İzmir'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil." dedi.

17.08.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Yamanlar bölgesindeki orman yangınının enerjisinin düşürüldüğünü belirterek, "Halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil." dedi.

Yamanlar Seyirtepe'de gazetecilere açıklama yapan Yumaklı, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin bilgi verdi.

Yumaklı, önceki gün ve dünden devam eden yangınlar olduğunu ifade ederek, "Orman yangınlarının 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." dedi.

İzmir Ödemiş ve Aydın Didim'deki yangınların kontrol altında olduğunu kaydeden Yumaklı, Bolu Göynük yangınının enerjisinin düşürüldüğünü, arazi yapısının çok sarp olması nedeniyle müdahalenin zorluklarla yürüdüğünü söyledi. Duman nedeniyle görüş alanının düştüğünü belirten Yumaklı, "Bir süre böyle devam edecek, arkadaşlar söndüre söndüre ve soğuta soğuta devam edecekler." dedi.

Yumaklı, Karabük Ovacık ve İzmir Yamanlar'daki yangınların da enerjilerinin düşürüldüğünü dile getirdi.

"Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında"

Yamanlar Sancaklı Mahallesi yakınında dik vadiler ve sarp alan olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şu bilgileri verdi:

"Oraya hava araçları müdahale edemiyor. Karadan arkadaşlarımız bütün gece boyunca müdahaleleri yaptılar. Şu anda orası devam ediyor. Şehri ilgilendiren herhangi bir husus kalmadı. Duman tespit ediyorsunuzdur, küller geliyor. Bu dumanın bir bölümü hemen yakınımızdaki Büyükşehir Belediyesinin çöp aktarma tesisi ile alakalı ve onun etrafındaki 1-2 bina, onların dumanı geliyor şehre. Yani halihazırda yangınla ilgili şehri tedirgin edecek herhangi bir husus söz konusu değil. İzmir Yamanlar için söylüyorum, etkilenen alan, bunun içerisinde kırsal alanlar, açık alanlar var, orman alanından bahsetmiyorum. Komple etkilenen alan yaklaşık 1600 hektar civarında. Bunun ne kadarının orman alanı olduğu ve ne kadarı hasar gördüğünü arkadaşlarımız bilahare açıklayacaklar. Halihazırda 2 uçak ve 11 helikopter müdahale etmeye devam ediyorlar."

(Sürecek)

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Karşıyaka, izmir, Tarım, Çevre, Orman Yangınları, Doğa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı: İzmir'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:10 Orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı: 72 yangından 69’u kontrol altında Orman yangınlarında son durum! Bakan Yumaklı: 72 yangından 69'u kontrol altında
08:44 Bu nasıl sorumsuzluk İzmir’i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu Bu nasıl sorumsuzluk! İzmir'i yakıp kavuran yangının nasıl çıktığı belli oldu
07:29 Cenaze yolunda kaza 4 kişi feci şekilde can verdi Cenaze yolunda kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi
20:55 İzmir alev alev Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı İzmir alev alev! Mahalleler tahliye edildi, yangın evlere kadar ulaştı
15:00 Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti Sınavda kopya çekerken yakalanan öğrenci 17. kattan atlayarak intihar etti
14:52 Meclis’teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga Meclis'teki Can Atalay oturumunda yumruklu kavga
14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:21 Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu Kızını gelinlikle evden uğurluyordu, o esnada hiç beklenmedik bir şey oldu
14:16 Trump’a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu Trump'a suikast girişiminde bulunan kişinin cesedi kayboldu
13:59 Denizli’de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti Denizli'de Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
12:09 Mahmud Abbas’ın TBMM’deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması dünya basınında: 17 yıl sonra bir ilk yaşanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2024 10:57:01. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: İzmir'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement