Bakan müjdeyi verdi! 630 milyon liralık destek ödemesi bugün çiftçilerin hesabında olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak Vali Ersin Yazıcı'yı ziyaret eden Bakan Yumaklı, kente ilişkin bilgiler aldıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Burada üreticilere ilişkin bir müjde veren Yumaklı, 630 milyon liralık destek ödemesinin bugün hesaplara aktarılacağını söyledi.

"MÜJDESİNİ BURADAN VERMİŞ OLALIM"

Son 21 yılda ülke genelinde AK Parti iktidarında çiftçilere 845 milyar liraya yakın destek ödemesi gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, "Bu yıl şu ana kadar 47 milyar liraya yakın tarımsal destek ödemesi yaptık. Bugün de çeşitli kalemlerde toplam 630 milyon lirayı daha üreticilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermiş olalım." dedi.

"YIL SONUNA KADAR RAKAM 63,4 MİLYAR LİRAYI BULACAK"

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: "Yılsonuna kadar bu rakam 63,4 milyar lirayı bulacak. Önümüzdeki yıl için de bu rakamı 91,5 milyar lira olarak belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; hububat grubu için, geçen yıl başladığımız, mazot ve gübre desteklerinin ekim öncesinde ve ayni olarak ödenmesi uygulamasına bu yıl da devam ettik. Bu kapsamda 11,2 milyar lirayı çiftçilerimizin Ziraat Bankası kartlarına geçen hafta tanımladık. Bu uygulamayı diğer ürünler için de yaygınlaştırılacağız."