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Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak - Son Dakika

Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin liralık ödemeyi çay üreticilerinin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktaracaklarını duyurdu.

28.11.2023 - 14:05,
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Çay üreticilerinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 303,7 milyon TL'lik çay alım parasının 30 Kasım Perşembe günü üreticilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Yumaklı, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

303,7 milyonluk ödeme 30 Kasım'da çay üreticilerinin hesaplarında olacak
Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Çiftçilik, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak - Son Dakika
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