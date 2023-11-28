Çay üreticilerine 303 milyon liralık ödeme perşembe günü yapılacak

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Çay üreticilerinin dört gözle beklediği haber Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Bakan Yumaklı, 303,7 milyon TL'lik çay alım parasının 30 Kasım Perşembe günü üreticilerin hesaplarına aktarılacağını söyledi.

"HAYIRLI VE BEREKETLİ OLSUN"

Yumaklı, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: