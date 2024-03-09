Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir, verimli, kaliteli ve kayıtlı bir tarım üretimi hedeflediklerini belirtti. Yumaklı, Silivri'nin tarım potansiyelini değerlendirmek için bakanlık olarak belediye ile işbirliği yapacaklarını ifade etti. Ayrıca, kırsal kalkınma desteklerine dikkat çeken Yumaklı, üreticilerin bu desteklere ilgi göstermesini istedi.

09.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sürdürülebilir bir üretim istiyoruz. Bu üretimin de verimli yapılmasını istiyoruz, ayrıca üretimin kaliteli ve kayıtlı olmasını istiyoruz. Çünkü ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Son olarak sektöre yatırım yapılmasını istiyoruz." dedi.

Bakan Yumaklı, Silivri Muhtarlar, Çiftçiler ve Kooperatif Buluşmaları'nda yaptığı konuşmada, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ın Silivri'de taş üstüne taş koymak adına ne gerekiyorsa yaptığını söyledi.

İstanbul'un Silivri'nin avantajlarından yeteri kadar faydalanamadığını ifade eden Yumaklı, bu anlamda bakanlık olarak üzerine düşen her ne varsa Silivri Belediyesi ile omuz omuza yapacaklarını belirtti.

Kent tarımı kavramına önemine verdiklerini vurgulayan Yumaklı, İstanbul'un parçası Silivri'nin bu yönüyle öne çıktığını bildirdi. Yumaklı, pazarlara yakınlığıyla Silivri'deki tarım ürünlerinin daha ucuz, daha kaliteli ve yüzde 20 fire vermemiş haliyle tüketicilerle buluşabileceğine dikkati çekti.

Yumaklı, "Silivri önemli avantajlara sahip bir ilçemiz. Bu zamana kadar Silivri'de önemli adımlar atıldı. Şunun sözünü ben sözlerimin başında vermek istiyorum; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'yle ilgili size ne söz veriyorsa, bakanlığımın uhdesinde olan şeylerin aynısı da benim sözümdür." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin hemen hemen her ilinde tarım ve hayvancılık sektörünün temsilcileriyle buluştuklarını, istişareye önem verdiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sürdürülebilir bir tarım üretimi istiyoruz. Sadece söylemekle olmuyor bu işler. Volkan başkanım da söyledi, tarım arazileri imarlı arazilerde değerli olacak. Çünkü bir santimetrekarelik toprak minimum beş yüz yılda oluşuyor. Bunun kıymetini, buna sahip olmayan ülkelerin çırpınışlarından görebilirsiniz. Böyle bir ülkede biz, gerçekten tarım arazilerinin olması gerektiği gibi kullanmamız gerekir, bir santimetrekaresini boş bırakmamamız gerekir."

Gelecek seçimleri değil, gelecek nesilleri düşündüklerini vurgulayan Yumaklı, iklim değişikliğinden tutun da dünyadaki konjonktür değişikliklerine kadar olmaz denilen ne varsa olduğunu, bütün bu gelişimlerin ve değişimlerin tarımın önemli daha da ortaya çıkardığını anlattı.

"Kırsal Kalkınma Destekleri'ne üreticilerimiz ilgi göstermeli"

İbrahim Yumaklı, tarımın savunma sanayisi kadar önemli olduğunu ve bu anlamda adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Silivri'yi bir tarım üssü, Türkiye'nin göz bebeği yapabiliriz. Dediğim gibi en başta ben, bize düşen her ne varsa, Silivri'nin en yakın destekçisi olarak buradayım." dedi.

İstanbul'a bu kadar yakın, avantajları yüksek olan bir ilçenin çok daha fazla bu işten gelir elde etmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, "İlla böyle devasa yapılar olmadan, göz alabildiğine tarım arazilerinde üretim yapılmasını ben açıkçası tercih ederim. Sürdürülebilir bir üretim istiyoruz. Bu üretimin de verimli yapılmasını istiyoruz, ayrıca üretimin kaliteli ve kayıtlı olmasını istiyoruz. Çünkü ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. Son olarak sektöre yatırım yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

2024 yılı Avrupa Birliği (AB) Katkılı Kırsal Kalkınma Destekleri (IPARD) Programı'nın üçüncüsünün yakında açıklanacağını bildiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Burada 786 milyon avroluk bir fon var. Türkiye Cumhuriyeti bunun yarısını karşıladı. Avrupa Birliği'yle birlikte tamamen konusu tarımsal üretimin daha ileriye nasıl götürebilirliğiyle ilgili yapılacak olan yatırımlar. Öncelikle buna üreticilerimizin ilgi göstermesini istirham ediyorum. Özellikle kırsal kalkınma desteklerimizden kadınların ve gençlerin ilave bir pozitif ayrımcılığının olacağını da buradan belirtmek istiyorum. Bu iş, anneler ve babaların yapıp ondan sonrasının kesilmemesi gerekir. Gelecek nesillerin bu sürecin devam etmesi gerekir. Yapanların keyif alması gerekir, para kazanması gerekir. Dolayısıyla, biz bunu gözeterek özellikle kırsal kalkınma desteklerinde ilave pozitif ayrımcılıklarımız var."

Yumaklı, manda yetiştiriciliğine yönelik özel destekleri olduğunu belirterek, mera ıslahları ve sertifikalı tohumlara yönelik çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Yedek Üyesi Mehmet Umur ile muhtarlar, çiftçiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA

Silivri Belediyesi, Çiftçilik, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
12:06 Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı Kaçırdığı kızın ailesinin evini bastı: 3 ölü, 1 yaralı
11:36 12 yıl sonra bir ilk Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek’ten ilk yorum 12 yıl sonra bir ilk! Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine Bakan Şimşek'ten ilk yorum
10:50 Özgür Özel’den “Lider benim“ mesajı: Ekrem Bey’le de Burcu Hanım’la da konuştum, mesele kapandı Özgür Özel'den "Lider benim" mesajı: Ekrem Bey'le de Burcu Hanım'la da konuştum, mesele kapandı
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler’in antrenmanda gösterdiği performans sosyal medyayı salladı Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in antrenmanda gösterdiği performans sosyal medyayı salladı
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
11:52 Van’da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu Van'da ekmek fabrikasında korkunç kaza: İşçinin kolu koptu
11:41 Beşiktaş’ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL Beşiktaş'ın toplam borcu 8 milyar 453 milyon 690 bin TL
10:41 Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü Boşanmak isteyen kadın adliye önünde şiddet gördü
10:10 Eda Erdem’in heykeli sosyal medyada gündem oldu Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı Eda Erdem'in heykeli sosyal medyada gündem oldu! Işıklandırma gerçeği sonradan ortaya çıktı
09:51 Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti Rasim Öztekin anısına anma gecesi düzenlendi, Pelin Öztekin törene değil maça gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 14:17:26. #1.13#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sürdürülebilir Üretim ve Yatırım İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement