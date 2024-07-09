Kastamonu\'da 312 Projeye 151 Milyon TL Hibe Desteği Sağlandı

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edilen Kastamonu'daki 312 projeye 151 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Sağlanan desteklerle alınan makine ve ekipmanlar çiftçilere düzenlenen törenle dağıtıldı.

Kastamonu'da "Kırsal Kalkınma Destekleri" çerçevesinde, 2024 yılında Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle hazırlanan 312 proje, Tarım ve Orman Bakanlığınca kabul edildi. Kabul edilen projelerden makine ekipman desteklerinde hazırlanan 299 projeye 79 milyon 660 bin TL ve ekonomik yatırımlar desteklerinde hazırlanan 13 projeye 71 milyon 210 bin TL olmak üzere toplamda 312 projeye 151 milyon TL hibe desteği sağlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle alınan makine ve ekipmanlar Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde dağıtımları gerçekleştirildi. Taşköprü Belediyesi Sosyal Tesisleri bahçesinde düzenlenen törende çiftçilere, makine ve ekipmanları dağıtıldı.

"68,5 milyar dolar tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci, Dünya'da da ilk 10 ülke arasında bulunuyor"

Törende konuşan Kastamonu Valisi Meftun Dallı, "Gıda, insanoğlunun en stratejik ihtiyacıdır. Her şeyden önce gıda gelmektedir. Taşköprü de başta sarımsak olmak üzere diğer ürünlerle de ilimizin tarımsal üretimine çok ciddi katkılar veren bir ilçemiz. Döven ile harman sürmüş, karasaban ile tarla sürmüş bir neslin artık son temsilcileri oluyoruz. O günleri gördükten sonra şu anda vatandaşlarımızın hibe olarak bakanlığımızın de destek verdiği makinelerin ne kadar önemli olduğunu, nereden nereye geldiğimizi son derece idrak edebiliyoruz. İnşallah çok daha iyi olacaktır. Taşköprü'de dağıttığımız makinelerin 45 milyon lirası hibe oluyor. Bütün bu dağıttığımız makinelerin çiftçilerimize hayırlı olmasını ve üretimlerini daha da arttırmalarını temenni ediyorum. Tarım ve Orman Bakanlığımızın da açıkladığı üzere 68,5 milyar dolar tarımsal hasıla ile Türkiye, Avrupa'da birinci sırada yer alırken dünyada da ilk 10 ülke arasında bulunuyor. Bu son derece gurur verici. Gıda, hem temini hem de sağlıklı bir ürün tüketimi olarak aslında bir milli güvenlik konusu haline gelmiştir. Kendi kendine yetiyor olmak bir ülke için son derece önemli bir noktadır. Bununla da ne kadar gurur duysak azdır. Elbette bunun sürdürülebilir olması için de makineleşme son derece önemlidir. Bundan sonraki yıllarda da Tarım ve Orman Bakanlığımız inşallah desteğiyle bizlerin de çabalarıyla daha güzel işler yapılacağına inanıyorum" dedi.

"Dışarıdan sık sık saman alınıyor gibi kirli siyasete kesinlikle alet olmamamız gerekiyor"

Programda konuşan Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise, "Devletimizin son yıllarda bu geliştirmiş olduğu hibe destekleriyle hem tarımımız gelişmekte hem göçün önüne bir nebze de olsa geçilmekte. Bu sayede soframıza gelen tarım ürünlerinin de maliyeti bir nebze olsa düşmektedir. Sık sık 'dışarıdan saman alıyor, yok un alıyoruz, buğday alıyoruz' gibi kirli siyasete kesinlikle alet olmamamız gerektiğini en iyi çiftçilerimiz biliyor. Çünkü öncelikle biz, gerek devletimizin destekleriyle gerekse çiftçilerimizin özverili çalışmalarıyla kendi yiyeceklerimizi, kendi hayvanlarımıza yetecek kadar besin bitkisini kendi kaynaklarımızla üretiyoruz" diye konuştu.

"Çiftçilerimizin bu aletleri kullanmaları sonucunda verimliliğin arttırılması önemli"

Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci de, "Kastamonu'nun istediğimiz ekonomik seviyeye gelmesi için kırsal kalkınmanın çok önemli olduğunu ya da en önemli aktörün bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Bakanlığımıza, Tarım İl Müdürlüğümüze özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyorum. Ürünlerimiz çok kıymetli, gerek sarımsak gerekse diğer tarımsal ürünlerimiz çok kıymetliler. Bunların daha verimli halde üretilmesi ve pazarlanabilmesi için tarım uygulamalarının da buna yönelik olması gerekiyor. Bence en büyük etken burada da modern tarım tekniklerinin uygulanarak tarımda verimliliğin arttırılması, çiftçilerimizin modernizasyon dediğimiz tarım aletlerini ulaşımlarının gerek hibelerle gerek diğer desteklerle desteklenmesi ve çiftçilerimizin bu aletleri kullanmaları sonucunda da verimliliğin arttırılması önemli. İyi tarım uygulamaları ile de çevreci ve sürdürülebilir tarım politikalarının da bizim hedeflerimizin arasında olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Soğuk hava deposunun Taşköprü'ye kazandırılmasını ümit ediyorum"

Taşköprü'nün önemli bir tarım kenti olduğuna vurgu yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise, "Taşköprü, dünyaca ünlü sarımsağıyla ön plana çıkan bir bölgemiz. Tarım üretiminde önemli handikaplarımız bulunuyor. Bunların da giderilmesi gerekiyor. Bunlar giderilse daha önemli katkılar sunacak bölgemiz için. İlk öncelikle bunlardan bir tanesi toplulaştırma konusudur. Bu, çiftçilik ve tarımda rekabet açısından son derece ciddi bir kayba yol açıyor. Önemli ölçüde tarla parselleri verimsiz halde kaldığı, tarımda rekabeti yakalayamadığımızı ortaya koyuyor. Üzerinde durmamız gereken diğer konu da özellikle bölgemizde soğuk hava deposunun hayata geçirilmesidir. Bu konuda sarımsak bizlerin için en kıymetlisi oluyor. Çünkü 96 köyümüzün ve 3 bin 500 civarında ailemizin ürettiği sarımsağı özellikle fazla bir kayba uğramadan pazara sunulacağı ve rekabetimizin ve verimliliğimizin artacağı noktasında fikirlerimi daha önce ifade etmiştim. İnşallah bu konuda bakanlığımızın ve milletvekillerimizin destekleriyle soğuk hava deposunun Taşköprü'ye kazandırılması konusunda mesafe alırız diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bu yıl 312 projemizin tamamı kabul edilerek 150 milyon lirasını hibe olarak dağıtacağız"

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu da yapılan desteklerle ilgili bilgi vererek, "2006 yılından beri hem Kastamonu genelinde hem de Taşköprü'de makine dağıtım desteklemeleri çiftçilerimiz tarafından rağbet görmektedir. Özellikle 2024 yılına kadar olan desteklemelerde 250 milyon liraya yakın projede yüzde 50 hibe desteğiyle 125 milyon lira katkı sağlamışken, bu yıl 312 projemizin tamamı kabul edilerek 300 milyon liralık proje tutarının 150 milyon lirasını inşallah çiftçilerimize hibe olarak dağıtacağız. 2024 yılı içerisinde Taşköprü'de 110 çiftçimize 205 makine dağıtımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 45,5 milyon lira hibemiz olacak, bunların proje tutarı da 90 milyon lira civarındadır. Şimdiden çiftçilerimize dağıtacağımız makinelerin hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan program çerçevesinde, Taşköprü'de 110 çiftçiye 215 adet makinelerinin teslimi yapılarak, projelerin uygulama süreci tamamlandığında çiftçilere 46 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirilecek. - KASTAMONU