Tarımın Geleceği İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tarımın Geleceği İçin Yatırım Çağrısı

Tarımın Geleceği İçin Yatırım Çağrısı

GTB Başkanı Akıncı, tarımın sürdürülebilirliği için yatırımların önemine vurgu yaptı.

09.01.2025 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, tarımın ülke ekonomisi için taşıdığı hayati öneme vurgu yaparak, geleceği güvence altına almanın, tarımın sürdürülebilirliğine yapılacak yatırımlarla mümkün olabileceğini ifade etti.

GTB Başkanı Mehmet Akıncı, 10 Ocak Tarım Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Tarımın ekonomik kalkınma üzerindeki belirleyici rolüne işaret eden Akıncı, tarımın sürdürülebilirliği için yapılacak her yatırımın hem ülke ekonomisinin güçlenmesine hem de kırsal kalkınmanın gelişmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Tarımın ekonomik ve sosyal önemi

Tarımın, insanlık tarihi kadar köklü bir uğraş ve kültür olduğunu belirten Akıncı, "İnsanoğlu, toprakla ilk buluşmasından bu yana, tarımı sadece yaşamını sürdürmek için değil, aynı zamanda medeniyetlerinin temellerini atmak, toplumlarını beslemek ve ekonomik kalkınmayı sağlamak için de kullanmıştır. Türkiye, tarihi olarak büyük bir tarım potansiyeline sahip bir ülke olmuştur ve 10 Ocak 1846'da tarım öğretiminin başlaması nedeniyle 'Tarım Bayramı' veya 'Tarım Haftası' olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, tarımın ülke ekonomisindeki ve yaşam tarzındaki kritik rolünü hatırlatmak için önemli bir fırsattır" dedi.

Akıncı, tarımın sadece bir sektör değil, bir toplumun yaşam biçiminin temelini oluşturan bir unsur olduğuna dikkat çekerek, "Tarım, gıda güvenliği, iş gücü istihdamı ve kırsal kalkınma için kritik bir sektördür. Ancak son yıllarda hızla artan sanayileşme, şehirleşme ve tarım dışı sektörlerin etkisiyle, tarımın önemi zaman zaman göz ardı edilmiştir. Oysa tarım, yalnızca gıda üretimi ile sınırlı kalmaz; tekstilden inşaata, kimyadan enerji sektörüne kadar hemen her alanda yaşamın temelini oluşturur. Bu durumda, tarımın her aşamasının yaşamın her noktasında var olduğunu ve hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Tarım ve iklim değişikliği

Bugün, tarımın karşı karşıya olduğu en büyük zorluklardan birinin iklim değişikliği ve buna bağlı olarak artan çevresel tehditler olduğunu hatırlatan Akıncı, "İklim değişikliği, dünya genelinde sıcaklıkların yükselmesi, su kaynaklarının azalması ve kuraklıkların artması gibi sorunları beraberinde getirmektedir. Bu durum, tarımsal üretimi doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Türkiye, farklı iklim ve toprak şartları ile geniş bir tarım potansiyeline sahip olmasına rağmen, iklim değişikliğiyle mücadele etmek adına daha fazla adım atması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin sahip olduğu büyük ovalar, farklı iklim kuşakları ve zengin tarım kültürü ile dünyanın lider tarım ülkelerinden biri olma potansiyeline sahip olduğunu aktaran Akıncı, "Özellikle zeytin, incir, Antep fıstığı, fındık, buğday ve pamuk gibi ürünlerde dünya çapında önemli üreticilerden biri olan Türkiye, tarımda sadece üretim gücünü artırmakla kalmayıp, tarım teknolojilerini de geliştirerek daha yüksek katma değerli ürünler üretebilir. Bu alanda yapılacak yatırımlar ve teknolojik yenilikler, Türkiye'nin tarım sektörünü uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirecektir. Tarımın geleceği, sahip olduğumuz toprakları koruyup doğru bir şekilde kullanabilmemize bağlıdır. Tarım arazilerini kaybetmek, sadece bugünü değil, geleceğimizi de tehlikeye atmak anlamına gelmekte" diye konuştu.

Çiftçiyi desteklemek ve sürdürülebilirlik sağlamak

Diğer taraftan, çiftçilerin tarlada kalabilmesi için gerekli desteklerin güçlendirilmesinin önemine işaret eden Akıncı, çiftçilere verilen eğitimlerin, modern tarım tekniklerinin tanıtılmasının ve özendirici politikaların oluşturulmasının, tarım sektörünün sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Ticaret Borsası, İklim Değişikliği, Mehmet Akıncı, gaziantep, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tarımın Geleceği İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:34:28. #1.12#
SON DAKİKA: Tarımın Geleceği İçin Yatırım Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.