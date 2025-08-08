TARSİM'in Yeni Başkanı Ahmet Bağcı Oldu

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) yeni Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı atandı.

TARSİM'den yapılan açıklamada, Bağcı'nın, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın tensibiyle 4 Ağustos itibarıyla göreve atandığı bildirildi.

Açıklamada, "TARSİM olarak, Sayın Dr. Ahmet Bağcı'ya yeni görevinin hayırlı olmasını diliyor, başarı dileklerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Afyonkarahisar'da 1981'de doğan Bağcı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitirmesinin ardından, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İngiltere Middlesex Üniversitesinde tamamladı.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü'nde doktora eğitimini gerçekleştiren Bağcı, Polis Akademisi ve TOBB ETÜ Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. Bağcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığında uzman olarak çalıştı.

Sırasıyla Sayıştay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinde çeşitli kademelerde görev alan Bağcı, Tarım Kredi Holding AŞ'de "Genel Müdür Vekilliği", Gübre Fabrikaları AŞ'de "Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği" ile Tarım Kredi Kooperatifleri "Genel Müdür Yardımcılığı" görevlerinde bulundu.

"Avrupa Birliği Brüksel Müşavirliği" görevine 2022'de başlayan Bağcı, 22 Haziran 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı" görevine atandı.