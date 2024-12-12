TARSİM, İstanbul\'da Çalıştaya Katıldı

Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi (TARSİM), "Yakınsama Girişimi Türkiye Ulusal Başlangıç Çalıştayı"na katılım sağladı.

TARSİM'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Gıda Sistemleri Koordinasyon Merkezi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliğinde, 10-12 Aralık'ta, İstanbul'da "Yakınsama Girişimi Türkiye Ulusal Başlangıç Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çalıştaya, Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Dr. Ayşegül Selışık ile ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ve akademisyenler katılım sağladı.

Engürülü, Çalıştayda "Sürdürülebilir Tarım İçin Sigorta" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi ve Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.