Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika
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Ekonomi

Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi

Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) olağan genel kurulunda yapılan seçimde Berke İçten'in listesi kazandı. İçten, seçimin geniş katılımla yapıldığını ve ayakkabı endüstrisinin geleceğine sahip çıkma refleksi olarak yorumladıklarını belirtti. İkinci dönemde yapacakları çalışmalarla derneğin konumunu daha da güçlendireceklerini vurguladı.

16.05.2024 16:14
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Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanlığına Berke İçten yeniden seçildi.

TASD'dan yapılan açıklamaya göre, TASD'nin olağan genel kurulunda üç adayın yarıştığı seçimi Berke İçten'in listesi kazandı.

Berke İçten, seçimden sonra yaptığı değerlendirmede, ayakkabı endüstrisinin büyük bir demokratik olgunlukla sandık başına giderek tercihini yaptığını belirtti.

Seçimin geniş katılımla yapıldığını aktaran İçten, "Daha önce benzeri görülmemiş bir seçime tanıklık ettik. İzmir, Konya ve Gaziantep başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından üyelerimiz büyük bir duyarlılıkla oylarını kullanmak için İstanbul'a geldiler. Biz bu olağanüstü ilgiyi son bir buçuk yıldır zor bir dönemden geçen ayakkabı endüstrimizin geleceğine sahip çıkma refleksi olarak yorumluyoruz. Aynı zamanda da böylesine geniş bir katılımlı seçimi önde kapatmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk dönemdeki çalışmalarıyla gerek yurt içinde gerekse yurt dışında TASD'yi, ayakkabı endüstrisiyle ilgili konularda fikri sorulan, değerlendirmeleri dikkate alınan bir kurum haline getirdiklerini kaydeden İçten, ikinci dönemde yapacakları çalışmalarla da derneğin bu konumunu daha da güçlendireceklerini vurguladı.

TASD'nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Berke İçten, Murat Göl, Hüseyin Ata, Bilal Barış, Fırat Güler, Cem Kubilay Kaban, Hasan Tolga Ülkücan, Alaaddin Kaya, Kadir Ülker, Ahmet Güncü, Selim Beyaz, Fatih Buldum, Erkan Demir, Halil Taşdemir ile Mehmet Sıddık Kahraman."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Berke İçten, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği Başkanlığına yeniden seçildi - Son Dakika

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