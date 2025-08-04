Taşınmaz İhalelerine 311 Milyon Liralık Teklif - Son Dakika
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Ekonomi

Taşınmaz İhalelerine 311 Milyon Liralık Teklif

04.08.2025 18:08
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İstanbul, Şanlıurfa ve Malatya'daki 4 taşınmaz için toplam 311 milyon liralık teklif alındı.

İstanbul, Şanlıurfa ve Malatya'daki 4 taşınmazın özelleştirme ihalesinde toplam 311 milyon 150 bin 500 liralık teklif verildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından (ÖİB) yapılan açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan 3 ildeki 4 taşınmazın nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Gümüşdere Mahallesi'ndeki 5 bin 444 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Yusuf Dalar tarafından 63 milyon 800 bin lirayla verildi.

Maliye Hazinesi adına kayıtlı, aynı mahalledeki 1366 metrekarelik taşınmaza ise en yüksek teklif İmge Grup İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 21 milyon 700 bin lirayla sunuldu.

Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Mehmetçik Mahallesi'ndeki 5 bin 960 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif Sinan Büyükhan tarafından 55 milyon 250 bin 500 lirayla verildi.

Aynı holding adına kayıtlı, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki 26 bin 551 metrekarelik taşınmaza en yüksek teklif ise SC Grup Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından 170 milyon 400 bin lirayla sunuldu.

Böylece 4 taşınmaz için 311 milyon 150 bin 500 liralık teklif alındı.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, İstanbul, Ekonomi, Malatya, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşınmaz İhalelerine 311 Milyon Liralık Teklif - Son Dakika

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