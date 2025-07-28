Taşyapı Başkanı Turanlı: Depreme Karşı Maksimum Güvenlik Standartları Uygulamalıyız - Son Dakika
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Ekonomi

Taşyapı Başkanı Turanlı: Depreme Karşı Maksimum Güvenlik Standartları Uygulamalıyız

Taşyapı Başkanı Turanlı: Depreme Karşı Maksimum Güvenlik Standartları Uygulamalıyız
28.07.2025 13:39  Güncelleme: 13:42
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Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, İstanbul Şişli’deki yeni konut projelerinin hastane kriterlerine uygun olarak inşa edildiğini açıklayarak, deprem yönetmeliklerinin yeterli olmadığını ve inşaat sektöründe maksimum güvenlik standartlarının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, deprem yönetmeliğinin yıllar içinde geliştiğini kriterlerin hayat kurtaracak düzeyde olduğunu belirterek, en yüksek kriterlerin hastane ve okullarda olduğunu söyledi. Turanlı, Şişli'de hayata geçirdikleri yeni konut projelerinin hastane kriterlerine uygun dayanıklılıkta inşa ettiklerini vurguladı.

Taşyapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı, İstanbul'un merkezinde hayata geçirilen Taşyapı Şişli Projesi'nin tanıtım toplantısında depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurgulayarak "1997'den bu yana geliştirilen deprem yönetmelikleri minimum kriterler içeriyor. Japonya'da nasıl üst düzey standartlar varsa, biz de o seviyede yapılar inşa etmek zorundayız. Deprem yönetmeliği yıllar içinde gelişti, kriterler hayat kurtaracak düzeyde fakat yapılar 'yıkılmayacak' değil, sadece 'insanlar binadan çıkabilecek' şekilde inşa ediliyor. Bu yaklaşım maalesef yeterli değil, insanların binadan çıkması yetmiyor. Nerede kalacaklar? Bu nedenle maksimum güvenliği hedefliyoruz. Uçaklarda olduğu gibi, en üst güvenlik standardını inşaatlarda da uygulamalıyız" şeklinde konuştu.

Turanlı, yürütmüş oldukları Şişli projesinde yalnızca yasal zorunlulukları karşılamaktan değil, daha yüksek güvenlik standartlarını uygulamaktan yana olduklarını belirterek, "Biz minimum değil, maksimum kriterle çalışıyoruz. Depreme karşı yapı standardımız, hastane yapım yönetmeliğine denk geliyor. Bu anlayışı Türkiye'de yaygınlaştırmak inşaat sektörünün sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Projelerinin sadece bina üretmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda doğru yapılaşma bilincini yaygınlaştırmak istediklerini vurgulayan Emrullah Turanlı, "Bu ülkeyi seviyoruz. İnsanlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz, deprem gerçeğine karşı bilinçli ve sağlam bir yapılaşma kültürü oluşturmak" dedi.

Belediyelere eleştiri: "Hizmet odaklı olmalılar"

Konuşmasında bazı belediyelere yönelik eleştirilerde de bulunan Turanlı, ruhsat ve belge işlemlerinde karşılaştıkları zorluklara değinerek, "Belediyeler halkın kurumlarıdır. Siyasi değil, adaletli ve hizmet odaklı çalışmalılar. Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı sıkıntılar yaşadık" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Taşyapı Başkanı Turanlı: Depreme Karşı Maksimum Güvenlik Standartları Uygulamalıyız - Son Dakika

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