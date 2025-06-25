Tatil Seyahatleri 15 Trilyon Dolara Çıkabilir - Son Dakika
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Ekonomi

Tatil Seyahatleri 15 Trilyon Dolara Çıkabilir

25.06.2025 16:42
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BCG araştırması, 2040'a kadar tatil seyahatlerinin gelirinin 3 kat artarak 15 trilyon dolara ulaşabileceğini öngörüyor.

Boston Consulting Group'un (BCG) araştırmasına göre, tatil amaçlı seyahatlerin değeri 2040'a kadar üç kat artarak 5 trilyon dolardan 15 trilyon dolara çıkabilir.

Boston Consulting Group, küresel turizm sektörünün geleceğine ilişkin 11 ülkede 5 bin tatilciyle yapılan "Tatil Seyahatlerinde 15 Trilyon Dolarlık Fırsatı Açığa Çıkarma" adlı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, 2040'a kadar eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin yıllık gelir hacmi üç katına çıkarak 15 trilyon dolara ulaşabilecek.

Havayolları, oteller ve diğer seyahat sektörünün 2024'te tatil amaçlı seyahatlerden 5 trilyon dolar gelir elde ettiğinin belirtildiği araştırmada, gelecek 15 yılda söz konusu gelirlerin 15 trilyon dolara çıkarak oteller ve diğer seyahat sektörü paydaşları için fırsatlar sunacağı kaydedildi.

Söz konusu gelirlerde 3 kat büyüme öngörüsü de gelişmekte olan birçok pazarda seyahat etmeye hevesli orta sınıfın giderek büyümesi ve eşyalar yerine deneyimlere verilen önemin artmasıyla insanların paralarını giderek daha fazla güzel anılar oluşturmak için harcamayı tercih etmek istemesine dayandırıldı.

Araştırmaya göre turizm sektörünün gelecekteki büyümesi, başta Çin, Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlar tarafından yönlendirilecek.

BCG'nin araştırmasına göre, yeni hedef gruplar, yeni kanallar ve yeni kurallar, seyahat edenlerin profilinde olduğu gibi seyahati de temelden değiştirecek gibi görünüyor. Y kuşağı (1980 ile 1995 arasında doğanlar) ve Z kuşağı (1995 ile 2010 arasında doğanlar) artık talebi domine ediyor.

Araştırmada tatil planlama ve rezervasyonun da değişeceğine işaret edilerek, genç hedef kitlenin seyahat davranışını önemli ölçüde etkileyen sosyal medyanın yanı sıra yapay zeka ile desteklenen asistanların da hızla önem kazandığı ifade edildi.

Kişiselleştirilmiş tekliflere olan talebin yanı sıra sağlıklı yaşam, maneviyat ve mutfak deneyimleri de giderek daha fazla odak noktası haline geliyor.

Raporun yazarlarından BCG Almanya Genel Müdürü ve Ortağı Christina Mühlenbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Daha fazla insanın tatile çıkması ve daha sık tatile çıkmasıyla birlikte, kimlerin seyahat ettiği, ne bekledikleri ve seyahatlerini nasıl planladıkları konusunda derin değişim görüyoruz. Yeni demografik özellikler, dijital alışkanlıklar ve beklentiler kuralları yeniden yazıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tatil Seyahatleri 15 Trilyon Dolara Çıkabilir - Son Dakika

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