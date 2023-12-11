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Tatvan'da kiralık ve satılık ev bulmak sorun haline geldi - Son Dakika
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Tatvan'da kiralık ve satılık ev bulmak sorun haline geldi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, yaz aylarında göç alan vatandaşların artmasıyla birlikte kiralık ve satılık ev bulma sıkıntısı yaşanıyor. Emlak firmaları, nüfus artışı ve tekstil fabrikalarının açılmasıyla birlikte önümüzdeki sene bölgede inşaat projelerinin yapılmasını beklediklerini belirtiyor.

Tatvan\'da kiralık ve satılık ev bulmak sorun haline geldi
11.12.2023 - 18:05,
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BİTLİS (İHA) – Yaz aylarında Güneydoğu'nun birçok ilinden göç alan Bitlis'in Tatvan ilçesinde kiralık ve satılık ev bulmak artık sorun teşkil etmeye başladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde artan daire fiyatlarından dolayı vatandaşlar Doğu Anadolu'nun en sessiz ilçesi olan Tatvan'a göç ediyor. Bu nedenle ilçede kiralık ve satılık daire bulma sıkıntısı yaşanırken, emlak firmaları da bu durum nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Son zamanlarda Bitlis'te açılan tekstil fabrikalarından kaynaklı olarak Bitlisli vatandaşlar büyükşehirlerden geri döndüğü için nüfus artışı ve buna bağlı olarak kiralık ev sıkıntısı yaşandığını belirten Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, önümüzdeki sene bölgede ciddi bir inşaat projesi yapılmasını beklediklerini söyledi.

Vatandaşlara yatırımlarını arsa ve daireye yapmalarını öneren Emlak Danışmanı Murat Cihan Maltaş, "Yaklaşık 3-4 yıldır büyükşehirlerden ilimize çok ciddi bir şekilde nüfus göçü oluyor. Bundan dolayı ilimizde de daire fiyatları ve arsa fiyatları ikiye katlanmış durumda. Bizler de son 3-4 yıldır ilçemizde kiralık daire bulma konusunda bayağı bir zorluk çekiyoruz. Daire alan kişiler daha çok yatırım amaçlı aldıkları için kiraya çok vermiyorlar. Bundan dolayı vatandaşlarımız kira konusunda bayağı mağdur olmuş durumda. Kısmet olursa eğer önümüzdeki yıl inşallah bölgemizde ciddi bir inşaat projesi yapılması bekleniliyor. Bununla beraber kiralık dairelerle ilgili iyi sonuçlar almayı düşünüyoruz. Edindiğimiz tecrübeler ışığında il dışından gelen, göç eden vatandaşlarımıza önerimiz yatırımlarını arsa, daire yönünde yapmalarıdır. Kendilerine bir kazanç kapısı haline gelmesi için bu önerilerimizi şiddetle tavsiye ediyoruz. Artık Tatvan'ın da herhangi bir batı şehirlerinden bir farkı olmadığını görüyoruz. Tatvan ilçesi bütün hayat şartları, bütün imkanların mevcut olduğu bir ilçe haline gelmiştir" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Tatvan'da kiralık ve satılık ev bulmak sorun haline geldi - Son Dakika


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