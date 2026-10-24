Tavşanlı'da 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi - Son Dakika
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Tavşanlı'da 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi

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Tavşanlı\'da 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi
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Tavşanlı\'da 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi kapsamında 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu törenle teslim edildi. Projeyle yem maliyetlerinin düşürülmesi ve toprak verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayvancılığı desteklemek, üreticilerin yem maliyetlerini düşürmek ve toprak verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen "Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" kapsamında 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu törenle teslim edildi.

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine; Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Yıldız, Tavşanlı Ziraat Odası Başkanı İsmail Akpınar, protokol üyeleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarımsal Üretim Planlaması" hedefleri doğrultusunda uygulanan projeyle, ilçeye bağlı 26 köyde faaliyet gösteren 71 üreticiye toplam 835 dekar alanda toprakla buluşturulmak üzere 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi. Toplam bütçesi 885 bin 100 TL olan projenin 442 bin 550 TL'lik kısmı İl Özel İdaresi tarafından hibe olarak karşılandı.

Yüksek besleyici değeri ve yüzde 18 ile 25 arasındaki zengin protein içeriğiyle dikkat çeken yem bezelyesi, bölgedeki hayvancılık işletmelerinin kaliteli kaba yem ihtiyacını karşılayarak en büyük girdi maliyeti olan yem giderlerini ciddi oranda düşürmeyi hedefliyor. Baklagiller familyasında yer alan bitki, aynı zamanda kökleri vasıtasıyla toprağa doğal azot kazandırarak toprak verimliliğini artırıyor ve münavebeli tarım sistemlerine sağladığı uyumla sürdürülebilir üretimin önünü açıyor.

Kaynak: İHA
TavşanlıEkonomiKütahyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da 26 köydeki 71 üreticiye 8 bin 350 kilogram yem bezelyesi tohumu verildi - Son Dakika
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