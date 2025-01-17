Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Toplantısı

Tavşanlı\'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Toplantısı

NİYEP alt çalışma kurulu, Tavşanlı'da istihdam artırma hedefiyle ilk toplantısını yaptı.

17.01.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde nitelikli iş gücü yetiştirme programı kapsamında (NİYEP) alt çalışma kurulu ilk toplantısı gerçekleştirdi.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğiyle oluşturulan Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Programı (NIEP) alt çalışma kurulu, ilk toplantısını Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye İş Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen toplantıya, TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Sözer, TTSO Genel Sekreteri İbrahim Akpınar, Tavşanlı İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürü Muhterem Aksoy ve İş ve Meslek Danışmanı Salih Elyak katılım sağladı.

Proje kapsamda başlatılacak mesleki eğitim kurslarıyla, iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesi, istihdamın artırılması ve işsizlerin mesleki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmekte. Toplantıda, projeye dair genel bilgilendirme ve katılım süreci hakkında açıklamalarda bulunuldu. Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası üyelerinin, proje hakkında detaylı bilgi almak için Tavşanlı İŞKUR Hizmet Merkezi Müdürlüğü veya Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası ile iletişime geçebileceği belirtildi.

Tavşanlı'da iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik bu iş birliğiyle hayata geçirilen projelerin bölge ekonomisine önemli katkılar sağlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Ekonomi, Eğitim, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:19:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Nitelikli İş Gücü Yetiştirme Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.