TBMM, 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerine Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM, 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerine Başladı

TBMM, 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerine Başladı

TBMM Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ni oylamak üzere toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe görüşmelerinin önemine vurgu yaptı.

20.12.2024 16:18  Güncelleme: 16:19
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TBMM Genel Kurulu, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümünün oylanması için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Kurtulmuş, bütçe görüşmelerine ilişkin, "Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi, milli egemenliğin temsil edildiği parlamentoların demokratik olarak en önemli varlık sebebi, bütçe hakkının kullanılmasıdır. Bütçe hakkı, parlamentolar tarafından halk adına gelir toplanması, toplanan gelirlerin harcanması konusunda sınırların belirlenmesini temin etmek ve böylece yürütme organına yetki verilmesini sağlamak ve yürütme organının uygulamalarından sonra da uygulama sonuçlarını değerlendirmek üzere var olan fevkalade önemli bir haktır. TBMM'de büyük bir titizlikle, büyük bir olgunlukla bütçe hakkı kullanılmaktadır. Bildiğiniz gibi, bu seneki bütçe görüşmeleri 22 Ekim 2024 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in 2025 yılı bütçesini sunuşu ve 2023 yılının kesin hesabına ilişkin görüşlerini Plan ve Bütçe Komisyonunda paylaşmasıyla başlamıştır. Çok yoğun bir mesai harcandı. 39 gün süren görüşmeler sonunda 21 toplantı ve 81 oturumda yaklaşık 235 saat mesai yapıldı ve 3 bin 005 sayfa tutanak tutuldu" ifadelerini kullandı.

'MİLLETVEKİLLERİNİN YÜZDE 45'İ SÖZ ALDI'

Kurtulmuş, 2025 yılı bütçesi süresince yoğun mesai harcandığını kaydederek, "Plan ve Bütçe Komisyonundaki çalışmalarımız sırasında komisyon üyeleri dahil olmak üzere 267 milletvekilimiz söz aldılar ve 1330 kez söz talepleri karşılandı. Bu, TBMM'de milletvekillerinin yaklaşık yüzde 45'inin Plan ve Bütçe Komisyonunda söz aldığı anlamına gelmektedir. Ayrıca, 9 Aralık tarihinden itibaren de komisyondaki çalışmalar tamamlandıktan sonra Genel Kurul çalışmaları başladı. Yine, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in sunuşlarıyla birlikte 9 Aralık günü görüşmelere başlandı. Çok yoğun bir mesai harcandı ve dün itibarıyla 11 birleşim ve 69 oturum gerçekleştirildi. Yaklaşık 169 saat genel kurulda mesai yapıldı ve 1285 sayfa tutanak tutuldu. Bu süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, 17 Sayın Bakanımız ve 452 Sayın Milletvekilimizin 1239 söz talebi karşılanmış oldu. Şunu söyleyebiliriz, fevkalade yoğun bir mesai, son derece detaylı görüşmeler, müzakereler, tartışmalar sonucunda bugün son gününe geldik. İnşallah, şimdiye kadar olduğu gibi olgun bir şekilde bütçe müzakerelerini sürdürerek bugün de bütçe görüşmelerini tamamlayacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Tbmm Genel Kurulu, Numan Kurtulmuş, Politika, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM, 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerine Başladı - Son Dakika

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