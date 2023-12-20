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Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakan Şimşek, ''Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik'' diyen Şimşek, ''Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz'' dedi.

20.12.2023 - 21:32,  Güncelleme: 21:44
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TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel kurula katılarak konuşma yaptı.

TBMM'de bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek'ten asgari ücret mesajı

"ENFLASYONU 2026 YILINDA TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Enflasyonu düşürmekte karalı olduklarını ifade eden Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Orta Vadeli Program'ın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Gelecek yıl yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir"

Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz
YORUMLAR (5)
  • Emekli Tahminci: Geçenlerde baska diyordu 2024 du sonra 25 oldu simdi 26 diyor hado hayırlısı ya tutarsa Yanıtla 5 0
  • mustafa kemal ünal: yıl 2001 di herhalde bu masala başlandığında ooooooooo aradan neredeyse 23 sene geçmiş masal değişmemiş Yanıtla 6 1
  • halit kaplan: Seçim var ya Hani Gabar petrol Hani köyün güzeli tog Yanıtla 11 2
  • Osman Senel: Atma ziya Yanıtla 14 1
  • adalet icin: Ağam bizimle egleniii Yanıtla 17 0

Mehmet Şimşek, Asgari Ücret, Maliye, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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