Bakan Şimşek: Enflasyonu 2026 yılında tek haneye düşüreceğiz

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

TBMM'de Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuşan Bakan Şimşek, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammına ilişkin "Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu 2026 yılında tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TBMM Genel Kurulunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, genel kurula katılarak konuşma yaptı.

"ENFLASYONU 2026 YILINDA TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Enflasyonu düşürmekte karalı olduklarını ifade eden Bakan Şimşek, şunları söyledi: "Orta Vadeli Program'ın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl sonunda yüzde 36'ya, 2026'da ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Ayrıca Gelecek yıl yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir"