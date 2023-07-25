TCMB'den kredilere yönelik sadeleşme süreci kararları - Son Dakika
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TCMB'den kredilere yönelik sadeleşme süreci kararları

25.07.2023 00:54

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. Parasal sıkılaşma sürecini destekleyici miktarsal sıkılaştırma kararları alınırken, kur koruma desteği sağlanan hesaplar için zorunlu karşılık uygulaması da yayımlandı. Ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında sınırlandırmalar getirildi ve faiz sınırı tek kademe olarak uygulanmaya başlandı. Taşıt ve ihtiyaç kredilerinde büyüme sınırları düşürülürken, kredi kartı nakit kullanımlarına uygulanan faiz oranı yükseltildi. İhracat ve yatırım kredileri ise tedbirlerden muaf tutulacak. Ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla reeskont kredilerinin limiti yükseltildi ve KOBİ payı artırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında bazı kararlar aldı. Resmi Gazete'de de yayınlanan kararlara göre kredi kartlarında uygulanacak gecikme faizi yüzde 2,13 oldu. Kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık faiz oranı ise 2,89'a yükseltildi. Taşıt kredilerinde ise yüzde 3 olan büyüme sınırı yüzde 2 olarak yeniden belirlendi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Para Politikası Kurulu'nun 20 Temmuz 2023 tarihli kararında makro finansal istikrarı güçlendirecek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtilmiş, ayrıca parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığı ifade edilmiştir.

KUR KORUMADA YÜZDE 15 ZORUNLU KARŞILIK

Parasal sıkılaşma sürecini destekleyici miktarsal sıkılaştırma kapsamında kur koruma desteği sağlanan hesaplar için yüzde 15 oranında zorunlu karşılık uygulaması 21 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yürütülmekte olan sadeleşme süreci kapsamında aşağıdaki adımlar atılmıştır. Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verilmiştir. İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri bu sınırlandırmanın dışında tutulmuştur.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için, faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirilerek, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırının tek kademe olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

KREDİ KARTINDA FAİZ ORANLARI

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla, taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verilmiştir. Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltilmiştir.

İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler Merkez Bankasının kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutulacaktır.

Bu adımların yanı sıra, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltilmiştir. Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırılmıştır.a. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmıştır. Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştur.

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