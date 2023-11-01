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Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti - Son Dakika

Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti

Son Güncelleme: 01.11.2023 08:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 35,75'e çıkardığını duyurdu. Bu değişiklikle birlikte reeskont iskonto faizi yüzde 30,75'ten yüzde 35,75'e yükseltilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 35,75'e çıkarıldığını açıkladı. Merkez Bankası'nın reeskont faiz oranlarında değişikliğe gittiğine ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

AVANS İŞLEMLERİNDE FAİZ YILLIK YÜZDE 36,75

Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36,75 olarak belirlendi.

RESKONT FAİZLERİ NE KADARDI?

28 Eylül 2023 tarihinden bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 30,75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 31,75 olarak uygulanıyordu. Yeni faiz oranları bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 35

Öte yandan Merkez Bankası geçtiğimiz hafta politika faizini 500 baz puan artırdı. Böylece faiz yüzde 35'e çıktı.

5 AYDA 2.650 BAZ PUANLIK ARTIŞ

Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan'ın göreve geldiği haziran ayından bu yana faiz artırmaya devam ediyor. Hazirandafaiz 650 baz puan artırılarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltilmişti. Temmuzda faiz 250 baz puan artışla yüzde 17,5'e, ağustosta 750 baz puan artışla yüzde 25'e, eylülde 500 baz puan artışla yüzde 30'a yükseltilmişti. Ekimdeki 500 baz puanlık artışla 5 aylık süreçte 2.650 baz puanlık faiz artışına gidilmiş oldu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası reeskont faiz oranını yükseltti - Son Dakika
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