TCMB Sunumunda Ekonomi Tartışmaları

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın Bankanın faaliyetlerine ilişkin sunum yaptığı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekilleri görüş, öneri ve eleştirilerini dile getirdi, Karahan'a çeşitli sorular yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, yeni yasama döneminde torba kanun düzenlemesine karşı olduklarını, konusuna ilişkin tek bir kanun düzenlemesinin Meclis'e getirilmesini istedi. TCMB'nin kuruluşunun 93'üncü yılını kutlayan Türeli, Bankanın Türkiye'nin nadide kurumları arasında yer aldığını anlattı.

Geçen yıllarda uygulanan ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye'nin 5 yılını kaybettiğini öne süren Türeli, "İstihdamı ve büyümeyi artırma önceliği, ithalata olan bağımlılığı azaltmak, dolaysız vergilere ağırlık verme, yoksulluğu ortadan kaldırma hedefi Orta Vadeli Program'da yok. OVP'deki bu büyüme planıyla enflasyon düşürülemez." diye konuştu.

Türeli, Türkiye'deki işsizlik oranlarının yüzde 9-10 düzeyinde olmadığını, yüzde 30'lar seviyesinde işsizlik yaşandığını savundu.

Ekonominin yapısal problemlerinin devam ettiğini ileri süren Türeli, "Türkiye, Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük bölüşüm şokunu yaşıyor. Bu rakamların artık gizlenmesi mümkün değil. Çok ciddi bir gelir dağılımı bozukluğu var." dedi.

Faizlerin, kasım ve aralık ayında düşürüleceği yönünde beklenti olduğunu söyleyen Türeli, şu soruları yöneltti:

"Bundan sonra faizler inecek mi? Yüksek faiz, düşük kur politikası devam edecek mi? Sıcak paraya dayalı model devam edecek mi? Rezervlerdeki artış ne kadar daha devam edecek? KKM sistemi ne olacak? 2024'te KKM'nin Merkez Bankasına olan yükü ne kadardır?"

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TÜİK'in verilerini eleştirdi. TÜİK'in verilerinin halkın yanı sıra TCMB'yi de yanılttığını öne süren Oluç, "Her şey zamlanırken enflasyonun düştüğü tek ülke Türkiye. OECD'de gıda enflasyonunda ilk sıradayız hala. Keşke TÜİK hissedilen enflasyonun ne olduğunu açıklasa." dedi.

Savaşın Türkiye'nin çok yakınına geldiğinin altını çizen Oluç, "Savaş kapımıza kadar geliyor bu alanda, 'iç barışın, toplumsal barışın sağlanması önemlidir' gibi değerlendirme yapılmaya başlandı. Elbette bunu önemli ve değerli buluyoruz ama keşke bu kapımıza kadar gelmeden düşünülseydi." ifadelerini kullandı.

"Bugünkü kadar sorunlu bir dönemden geçtiğini görmedim"

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, makro göstergelerde iyileşme olduğunu belirtti. "Merkez Bankasının itibarı" konusunu Merkez Bankacıların kendilerinden daha az önemsediğini anlatan Usta, "Türkiye'nin bugünkü kadar sorunlu bir dönemden geçtiğini görmedim. İnsanlar açlık sınırının altında yaşarken nasıl ücretlerinden kısacaksınız? Bu zorluklar içindeyken nasıl bir politika yürüteceksiniz?" diye sordu.

Usta, Karahan'ın yaptığı sunumu beğenmediğini anlatarak, "Bize piyasa sunumu yapıyorsunuz. Bankacılara yaptığınız sunumu yapıyorsunuz. Mahremiyetle ilgili bir şey varsa bu değerlendirilir ama bize daha farklı bir sunum yapmanız gerekirdi." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, TCMB'nin döviz alım ve satımlarının kamuoyuyla paylaşması gerektiğini söyledi. Temurci, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'nin vatandaşın nezdinde hiç iyi algılanmadığını savunarak, bu alandaki problemi çözülmesi gerektiğini vurguladı.

"Enflasyonda bütün hedeflemelerde battık diye bir durum yok." diyen Temurci, TCMB'nin 2025 enflasyon hedefini sordu.

Muhalefet partisi milletvekilleri, 500 ve 1000 TL'lik banknot basılmasının gündemde olup olmadığını da sordu.

"Ekonomi ekibine inanıyoruz"

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Türkiye'nin 14 yıldır kesintisiz büyüyen bir ülke olduğunu kaydetti. Enflasyona ilişkin tedbirlerin sonuç vermeye başladığını söyleyen Aksu, "Türkiye'nin risk primi düşüyor. Rezervlerimiz artıyor. TL mevduatı yükseliyor. TL değerleniyor. Bütün bunlar da yine uygulanan programın sağlığı açısından önemli veriler. Etrafımızdaki ateş çemberini de görmek lazım. İçerisinde bulunduğumuz ortamın bu şartlarda Türkiye'nin bir huzur adası olmasının sağlanması da önemli. Önümüzdeki dönemde Türkiye birlik içerisinde, milli birliğini güçlendirerek, gelecek hedeflerine, kalkınma hedeflerine yürümek durumundadır." diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Türkiye'nin savaşların ve krizlerin tam ortasında olduğunu vurguladı.

Enflasyonun ateşinin düştüğünü kaydeden Erdem, "Merkez Bankasına, ekonomi ekibine bu noktada inanıyoruz. Çünkü kredi risk puanlarındaki düşüş, cari açığı azaltacak etkiler, turizmde yüzde 12 artış, Merkez Bankası rezervlerin geldiği nokta tekrar iyileşmelerin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.