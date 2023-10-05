Hamsideki bolluk fiyata yansıdı - Son Dakika

Hamsideki bolluk fiyata yansıdı

Son Güncelleme: 05.10.2023 18:00

Balık sezonunun başlamasıyla Tekirdağ'da hamsi bolluğu yaşanıyor. Sokak aralarında hamsi satışı yapan balıkçılar, hamsinin kilosunun 50 liraya kadar düştüğünü belirtiyor. Karadeniz'in Kıyıköy bölgesinden gelen balıklar, Tekirdağ ve Trakya Bölgesi'ndeki tezgahlarda yerini alıyor.

Balık sezonunun başlamasıyla hamside bolluk yaşanıyor. Tekirdağ'da sokak aralarında hamsi satışı yapan balıkçılar, hamsinin kilosunu 50 liradan satıyor.

Denizlerde 1 Eylül'den hemen soran yasağın kalkmasıyla balık fiyatlarında ibre tersine döndü. Zaman zaman havaların rüzgarlı geçmesiyle balıkçılar denize açılamasa da balık fiyatlarında sezonla birlikte bir düşüş hakim. En son Tekirdağ'ın Süleymanpaşa açıklarında hamsi bolluğunun yaşanması İstanbul Boğazı'ndaki büyük balıkçı teknelerini bölgeye yönlendirmişti. Karadeniz'in Kıyıköy bölgesinden de avlanan balıklar, başta İstanbul olmak üzere Trakya Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da tezgahları süslüyor.

"FİYATLAR UYGUN"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi sokaklarında seyyar balık satışı yapan Engin Şinik, hamsinin kilosunun 50 lira ile 70 lira arasında değiştiğini dile getirdi. Seyyar Balıkçı Engin Şinik yaptığı açıklamada, "İstavrit, sardalya ve hamsi şu anda çoğunlukla bunlar çıkıyor. Hamsiler güzel. Karadeniz'in Kıyıköy bölgesinden geliyor. Boyu da gayet iyi. Fiyatlarda uygun. Şu anda 80-70-50'ye kadar düşüyor. Hamsi de öyle, yeri geldiğinde 50'ye kadar düşüyor. Bazen havalar rüzgarlı olunca kayıklarımız çıkamıyor. Az miktarda geldiği zaman fiyat biraz yükseliyor. Ama fiyatlar 50 ile 70 arasında oynuyor. İstavritler de aynı şekilde 50-70 civarında" dedi.

Kaynak: İHA

Karadeniz, İstanbul, Tekirdağ, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hamsideki bolluk fiyata yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamsideki bolluk fiyata yansıdı - Son Dakika
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