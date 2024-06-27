Tekstilkent, Kilis'te Kadın İstihdamını Arttırıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Tekstilkent, Kilis'te Kadın İstihdamını Arttırıyor

Tekstilkent, Kilis\'te Kadın İstihdamını Arttırıyor

Kilis Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Tekstilkent, çalışanların büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bir fabrika olarak dikkat çekiyor. İngiltere, Danimarka ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapan Tekstilkent, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye aylık 23 milyon TL'lik ekonomik girdi sağlanması hedefleniyor.

27.06.2024 11:03
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Kilis Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren ve çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent, bölgede kadın istihdamını arttırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki İpekyolu Kalkınma Ajansı, Kilis OSB ve Elyaf Group işbirliğinde yaklaşık 20 dönüm alanda kurulan Tekstilkent, bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Çalışanların tamamına yakınının kadınlardan oluştuğu Tekstilkent'te, üretilen konfeksiyon ürünleri, başta İngiltere, Danimarka olmak üzere birçok Avrupa ülkesine gönderiliyor.

Elyaf Group Genel Müdürü Hilmi Çelik, AA muhabirine, moda tasarımı ve tedariğinde dünya lideri markalara hizmet veren, Türkiye'nin en büyük hazır giyim şirketlerinden biri olduklarını söyledi.

Avrupa ülkelerine moda tasarımları ve ürünleri gönderdiklerini belirten Çelik, "Şirketimiz İspanya, Almanya ve İngiltere ofisleri ile Avrupa ve Asya pazarında söz sahibidir. Avrupa'nın neredeyse bütün ülkelerine, İngiltere, Danimarka, İsviçre, Fransa, İspanya gibi ülkelere ihracat yapmaktadır. Yıllık 35 milyon avro civarında bir ihracatımız gerçekleşmekte." diye konuştu.

Çelik, ocak ayında açılışını yaptıkları Tekstilkent'in en büyük destekçisinin merhum Kilis Belediye Başkanı Abdi Bulut'un olduğunu ve buraya onun adını verdiklerini dile getirerek, şirketlerinin yönetim kurulu başkanı Tahsin Pamukçuoğlu'nun Kilisli olduğunu, kentteki bu projede sosyal sorumluluk olarak yer almak istediklerini ifade etti.

Çalışanların büyük kısmı kadın

Çelik, kadın çalışan istihdamına öncelik verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu projenin tamamlanması 2025 yılının sonunu bulacak. Şu anda 300 kişi yüzde 80-90 civarında kadın çalışanla devam ediyoruz. Projemiz tamamlandığı zaman 1200 kişiye ulaşmış olacağız. Yine büyük bir çoğunluğu kadınlardan oluşacak. Kadın çalışanları, kadın istihdamını öncelikli olarak tutuyoruz."

İşletmelerinin "yeşil fabrika" olarak projelendirildiğini bildiren Çelik, "Sürdürülebilir bir gelecek anlayışı doğrultusunda hareket ettiğimiz için ekosistem ile sürdürülebilir kalkınma sağlayan yüksek performanslı bir fabrika kurmayı amaçlıyoruz. Fabrikamızın bu dönüşümleri devam ediyor." dedi.

Elyaf Group olarak değişen tekstil sektöründe merkezi bir konumda olduklarına dikkati çeken Çelik, "Bu konumumuz bizi moda perakendecileri içinde lider bir seçenek haline getiriyor. Bu yüzden projemizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bölgemizin de bu konuda potansiyeli olduğunu gördük ve inancımız arttı." ifadelerini kullandı.

Bölgeye aylık 23 milyon liralık girdi sağlayacak

Çelik, projenin tam kapasiteye ulaştığında bölgeye aylık 23 milyon TL'lik bir ekonomik girdi sağlayacağını dile getirdi.

Elyaf Group bünyesinde 6 aydır çalışan Kifayet Kiremitçi, "Çalışma hayatına ilk kez bu fabrika sayesinde adım attım. Kadın istihdamının ağırlıklı olduğu bir fabrika olması bizi rahatlatıyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak ve ekonomik özgürlüğümüzün olması çok güzel. Elyaf Group ailesine Kilis'e böyle bir fabrika kazandırdıkları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hülya Yılmazer de tesiste yaklaşık 6 aydır çalıştığını dile getirerek, "Aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Çalışma hayatında girdikten sonra özgüvenim arttı. Burada çalışmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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