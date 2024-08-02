Temmuz Ayında İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Temmuz Ayında İhracat Rekoru Kırıldı

Temmuz ayında ihracat, 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatına ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracat da temmuzda 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla rekor kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret açığındaki düşüşün ekonomik büyümeye pozitif katkı sağladığını belirtti ve ihracatçılara teşekkür etti.

02.08.2024 12:15
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Temmuz ayında ihracat 2023'ün aynı ayına göre, yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatına ulaşıldı. Yıllıklandırılmış ihracat da temmuzda 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artışla yine rekor kırdı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen Temmuz 2024 Dış Ticaret Rakamları toplantısında, sürdürülebilir ve dengeli bir dış ticaretin tesisinin ekonomi politikasının önemli bir ayağını teşkil ettiğini, dış ticaret açığındaki düşüşün, makroekonomik istikrara ve ekonomik büyümeye pozitif katkı verdiğinin altını çizdi.

Temmuz ayı ihracatının 22 milyar 512 milyon dolara ulaştığını açıklayan Bolat, "İftiharla ifade etmek istiyorum ki tarihin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık. Yüzde 13,8'lik aylık artış sağladık, geçen yılın temmuzuna kıyasla. Geçen yıl 19 milyar 800 milyon dolardı. Böylece bir ayda 2,7 milyar dolar artış sağladık. Yüzde 13,8'e denk gelmektedir. İhracatçılarımıza yürekten teşekkür ediyor, tebriklerimizi sunuyoruz." diye konuştu.

Yıllıklandırılmış ihracat rakamını da açıklayan Bolat, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir rekor haberi daha, yıllıklandırılmış yani son 12 ayın ihracat toplamı 261,5 milyar dolar. En son aralık ayında 255,4 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. Mayıs ayında 260,1 milyar dolara ulaşmıştık. Geçen ay 9 günlük uzun bayram tatili ve takvim etkisi nedeniyle ihracatımızda ve ithalatımızda az da olsa gerileme oldu, normaldi ama temmuz ayında o farkı kapattık ve artıya geçtik. Tam 261,5 milyar dolara ulaştık. Bu şu demek, son bir yılda toplam mal ihracatımız yüzde 3,4 oranında artmıştır. Son bir yılda 8,7 milyar dolar bir net artış sağlanmıştır. Hedefimiz OVP yıl sonu 267 milyar dolar mal ihracatı, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Kaldı 5 ay, ağustostan aralığa. Hesaplarımıza göre uluslararası konjonktürde yeni gerilimler, bir savaş durumu ya da başka bir coğrafyanın Türkiye için önemli pazar imkanlarının olduğu yerlerde aksilikler olmazsa kumbara gibi biriktire biriktire inşallah 267 milyar dolar hedefimize sadığız. Aralık ayında bu tabloyu göreceğiz. Bakan yardımcılarımla şöyle bir hesap yaptık. Her ay aşağı yukarı 750 milyon dolar, 1 milyar dolar arasında geçen yılın rakamlarının üzerine ekleyebilirsek bu hedefi de gerçekleştirmek zor olmayacak. Kolay değil, ihracatçılarımızla birlikte bu mücadeleyi sergileyeceğiz. Avrupa Birliği'nde ve ABD'de, İngiltere'de faiz indirimlerinin eylül ayından itibaren hızlanması bekleniyor. Onlardaki canlanma süreciyle beraber bizim için de ihracat imkanları artacaktır." (Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Temmuz Ayında İhracat Rekoru Kırıldı - Son Dakika

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