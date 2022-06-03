Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu - Son Dakika
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Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu

03.06.2022 14:37

Temmuz ayında netleşecek emekli zammı ve memur zammı için belirleyici olacak mayıs ayı enflasyon oranı TÜFE Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklandı. Enflasyon oranı yıllık bazda yüzde 73,50 artarken, TÜİK'in verilerine göre emekli ve memurun 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emekli ve memur yüzde 35'in üzerinde bir zamma hak kazanacak.

Temmuz ayı yaklaşırken memur ve emeklilere yapılacak zamma ilişkin tablo daha da netleşiyor. Memur, memur emeklisi ve SSK emeklileri için şimdiden zam imkanı doğdu. Bugün açıklanan mayıs enflasyonuyla rakam daha da netleşti. Asıl zam oranı ise 4 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

5 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 35,64 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.Buna göreenflasyon yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık memur enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZ ZAMMI İLE EK ZAM GÜNDEMDE

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor.

MEMURA YÜZDE 28,1'LİK ENFLASYON FARKI

NTV'nin haberine göre memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Beş aylık enflasyon baz alındığında memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 28,1'lik enflasyon farkı imkanı doğdu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" açıklaması yapmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin, çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu söylemişti. Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

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Memur, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu - Son Dakika


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