Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı

22.08.2022 11:37
Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 arttı.

Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayı giriş-çıkış yapan yabancı ve vatandaşlar istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı Temmuz ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52,84 oranında artış göstererek 6 milyon 665 bin 129 oldu. Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin yüzde 1.872si günübirlikçi oldu.

Temmuz ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 14,43 ile birinci, Rusya yüzde 11,12 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 8,19 ile üçüncü sırada yer aldı.

2022 yılı Ocak - Temmuz döneminde ise en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Almanya yüzde 12,99 ile birinci, Rusya yüzde 9,54 ile ikinci, İngiltere (Birleşik Krallık) yüzde 7,86 ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçici verilere göre: 2022 yılı Temmuz ayında giriş yapan vatandaş ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41,82 artış kaydedildi. Çıkış yapan vatandaş ziyaretçi sayısında ise yüzde 75,79 artış yaşandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede Muğla BŞB'li okçu Avrupa'da yine zirvede Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı
Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Birleşik Krallık, Almanya, England, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:07 Mardin'de 19 kişinin feci şekilde öldüğü şüpheli kazada tır şoförlerinin ilk ifadesi şaşkına çevirdi
12:02 Cinsel içerikli görüntüler ifşa edildi! İtfaiye şefi yardımcısı işinden oldu
11:55 Galatasaray, Nwakaeme'ye son teklifini yaptı: Sözleşme 1+1 yıllık, yıllık maaş 1.1 milyon euro
11:57 Taciz iddiası mahalleyi karıştırdı! Taksi şoförü tekme tokat dövüldü
12:28 Çiçek Taksi'de rol arkadaşıydı! Gül Gölge'den Civan Canova için duygulandıran sözler
11:46 Sevgilisinin vefatı sonrası zor günleri geride bırakan şarkıcı Gülçin Ergül, ilk tatil pozlarını paylaştı
11:39 İstanbul Kartal metrosunda kimseye aldırış etmeden uyuyan gençler tepki çekti
11:37 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu felaketin yıldönümünde paylaştı: Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten uzak eylesin
11:35 Park halindeyken hareket eden minibüsü takla atmak üzereyken kadınlar tuttu
11:26 Konserde giydiği kıyafet şikayet edildi! Genç kadın tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 12:41:15. #1.11#
SON DAKİKA: Temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 52,84 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement