TEMU'ya satış yasağı geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

TEMU'ya satış yasağı geliyor

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Yurt dışından Türkiye'ye satış yapan satıcılar ve e-Ticaret platformlarından temsilci bulundurma mecburiyetini yerine getirmeyenler takipte. Bunların başında ise en fazla e-İthalat'ın yapıldığı platform olan Çinli Temu geliyor. Türkiye'de temsilci açma şartını yerine getirmeyen TEMU'ya, ürünlerin denetiminde muhatap bulunmasını zorlaştırdığı gerekçesiyle satış yasağı geliyor.

22.04.2025 10:57  Güncelleme: 11:28
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Çinli Temu, " Türkiye'de temsilci açma şartı"nı yerine getiremedi. Bu durum halk sağlığını ilgilendiren ürünlerin denetiminde muhatap bulunmasını zorlaştırıyor. Tüketiciye muhatap sunmayan TEMU ve diğer platformların satış yapması engellenecek.

BİRÇOK PLATFORMUN TEMSİLCİLİK AÇMADIĞI TESPİT EDİLDİ

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre yurt dışından Türkiye'ye satış yapan satıcılar ve e-Ticaret platformlarından temsilci bulundurma mecburiyetini yerine getirmeyenler takipte. Ticaret Bakanlığı, en fazla e-İthalat'ın yapıldığı platform olan Çinli TEMU başta olmak üzere birçok platformun temsilcilik açmadığını bildirdi. Bu durumun, kanserojen ürün dahil kritik konularda halk sağlığına ilişkin denetimleri zorlaştırdığını açıklayan Bakanlık, temsilcilik açmayan firmalara erişim engeli için kolları sıvadı.

TEMU'ya satış yasağı geliyor

TEMU TÜRKİYE'NİN UYARILARINI DİKKATE ALMADI

Ticaret Bakanlığı'nın 'Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetem ve Denetim Yönetmeliği' 1 Nisan 2025'te yürürlüğe girmişti. Yönetmelikle, e-İthalat yoluyla ülkeye giren ürünlerin sağlık açısından kontrolünün yapılması ile tüketici haklarının korunması amaçlanıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine, Ticaret Bakanlığı yetkililerinin söz konusu platformlara bilgilendirme yapmasına rağmen, TEMU ve benzeri şirketler temsilcilik açma yolunda bir girişimde bulunmadı, Türkiye'nin uyarılarını dikkate almadı. Bu nedenle 1 Nisan sonrasında temsilcilik atamayanların tespitine yönelik çalışma yürütülürken, yönetmeliğe uymayanlara erişim engeli uygulanacağı açıklandı.

200 BİN BEYANNAME ALARMI

Yönetmeliğe göre yurt dışından sipariş verilen her eşya için satıcının belge düzenlemesi gerekiyor ancak bu kurala uyulmadığı gözleniyor. Bunun yanında Türkiye'ye 2024 yılında 21 milyon civarı e-Ticaret gönderisi farklı ülkelerden ulaştı ve beyana konu edildi. Bir pakette farklı göndericilere ait gönderiler de işleme alındı. Ancak beyan zorunluluğu olan günlük ortalama 200 bin civarındaki beyannamenin tek tek kırmızı hat kriterinde kontrolü gerektiği, bunun ise dünyanın hiçbir yerinde uygulanabilir bir seviyede olmadığı ifade ediliyor. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) başvuru yaparak erişim engeli isteyecek. İlgili kurumların dahil olacağı süreçte karara 7 günlük itiraz zamanı bulunacak.

TEMU\'ya satış yasağı geliyor
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Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEMU'ya satış yasağı geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ismail akca:
    Elbette muhatap bulmamız gerekiyor.Doğru karar 61 9 Yanıtla
  • mossi :
    gerçekten konu muhattaplıkmı. yoksa 1 kuruşa temudan aldığımızı burada 50 kuruşa satamamanın endişesimi..günlük attığımız adımdan ,aldığımız nefesten ,gövdemizin üsttündeki kelleden bile vergi alacaklar. 35 13 Yanıtla
  • ???? ??:
    temu genelde sahte veya yanlış ürün gönderiyor. bizlerde iade alamıyoruz. temsilcilik yoksa ürün girişi de olmasın 3 1 Yanıtla
  • Murat Ozamac:
    Para verirse kapitülasyon a devam yani, kardeşim kendi milli ticaretinizi destekleyin 0 0 Yanıtla
  • taner taner:
    Kım sızı desene 0 0 Yanıtla
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